34-летняя мать, у которой рак: я прячусь от детей — пусть запомнят меня красивой

Во время беременности в 2016 году Ким заметила у себя на коже странные пятна. Женщина сразу же обратилась к врачу, но тот успокоил ее, заявив, что это обычная экзема. И лишь спустя два месяца, на 24-й неделе беременности, Ким узнала, что в действительности у нее редкий вариант T-клеточной лимфомы — онкологического заболевания лимфатической системы, пишет Life.ru.

«Когда я услышала слово "лимфома", я была полностью опустошена. Врачи сказали, что у меня редкий тип неходжкинской лимфомы, который поражает кожу», - говорит она.

Врачи обнадежили Ким, заявив, что этот вид лимфомы не агрессивен, и провели курс лечения. Вскоре женщина вновь забеременела, но рак вернулся — практически сразу после положительного теста. В июле 2017 года врачи сообщили Ким, что на этот раз не сумеют ей помочь.

«Идея оставить Стива отцом-одиночкой сокрушила меня. Я хотела видеть, как будут расти наши дети, и растить их вместе со Стивом. Но я и не подумала прерывать беременность, ведь я мечтала о встрече со вторым ребенком», - сказала мать.

На восемнадцатой неделе беременности Ким начала курс химиотерапии. Лечение было прервано лишь на время рождения Харви.

«Это было изнурительно. Мало того что я была беременна, так еще и химиотерапия делала меня слабее с каждым днем. Но когда Харви появился на свет, я снова стала мамой, а не женщиной с раком. Я даже забыла о болезни».

Но вскоре болезнь вновь напомнила о себе, поразив кожу лица Ким. Единственным шансом выжить для женщины стала пересадка костного мозга. Но врачи опасаются проводить эту процедуру сейчас, когда их пациентка ослаблена беременностью. Кроме того, им так и не удалось добиться ремиссии, а значит, спасительная процедура откладывается на неопределенный срок.

«Без трансплантации у меня осталось всего несколько месяцев жизни, а с ней — не больше пяти лет, но я стараюсь оставаться позитивной», - признается женщина.

Сейчас Ким ждет результатов лечения и старается не попадаться на глаза своим детям. Молодая мама надеется, что в силу возраста они не запомнят, как она выглядела во время болезни, но все-таки не хочет рисковать лишний раз.