Ученые: женщины стали более сексуально раскрепощенными, чем мужчины

В течение последних нескольких лет в области сексуальных отношений сформировали новые тенденции, установили ученые. Они констатировали, что современные женщины начали вести себя более раскованно, тогда как мужчины, наоборот, - более целомудренно, сообщает Medikforum.ru.

«Современные женщины становятся более сексуально раскрепощенными, чем мужчины. За последние несколько лет число представительниц прекрасного пола, которые занимались сексом с более чем 15 партнерами, увеличилось с трех до семи процентов», - приводится заключение специалистов в Medical Xpress.

Такой вывод был сделан специалистами после того, как они подвели итоги масштабного исследования, проводившегося с 1989 по 2016 годы. Оно продемонстрировало, что поведение в сексе представителей двух полов претерпело серьезные изменения. В отличие от женщин мужчины стали менее любвеобильны.

По словам авторов проекта, секс по любви становится все более весомым приоритетом для мужчин в их личных отношениях.

«В сравнении с предыдущими годами представители сильной половины человечества стали более сдержанны и предпочитают не распыляться на нескольких партнерш, все чаще останавливаясь на одной», - сообщили исследователи.