Названы самые неподходящие продукты для завтрака

Медики назвали продукты, которые лучше не употреблять во время завтрака, передает Hronika.info. В составленный экспертами перечень вошли:

Блинчики. Эти изделия, приготовленные из белой муки со сладким сопровождением (варенье, джемы, сгущенка), провоцируют резкое колебание уровня сахара в крови. Кроме появления лишнего веса такой завтрак может неприятным образом повлиять на психоэмоциональное состояние, сделать человека раздражительным, считают специалисты, пишет Medikforum.ru.

Сладости. Научные исследования говорят о том, что большое количество углеводов за завтраком приводит к перееданию при последующих приемах пищи в течение дня.

Тосты из белого хлеба. Белый хлеб содержит много калорий, но мало клетчатки, что делает содержащиеся в нем углеводы слишком быстро устаивающимися. В зажаренной хлебной корочке в свою очередь могут образовываться канцерогенные вещества.

Шоколадные пасты. Ученые подсчитали, что в готовых шоколадных пастах из магазина содержится рекордное количество сахара для женщин. Такая доза сладкого с утра приведет к тому, что в процессе ее усвоения энергия улетучится в самый разгар дня, а на смену ей придет ощущение усталости и сонливости. Кроме того, в подобных пастах может присутствовать пальмовый жир.

Рисовая каша. Повышенное содержание углеводов, обилие крахмала и отсутствия грубой клетчатки – это идеальное сочетание для того, чтобы содержащиеся в этом блюде калории осели в жировой ткани.

Молоко. Не то, чтобы этот продукт был неподходящим. Просто пить молоко нужно на голодный желудок, а уже после приема основного блюда. Молоко, выпиваемое натощак, может вызывать изжогу и провоцировать высыпания на коже.