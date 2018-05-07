30 трюков с одеждой, после которых вы посмотрите на свои старые вещи по-новому

У каждой женщины хоть раз да возникала проблема того, что вещей в шкафу много, а надеть постоянно нечего. Все вещи либо надоели, либо устарели, либо износились. Конечно, можно перебрать гардероб и выбросить то, что носить уже не хочется, а затем потратить кучу денег на новые вещи, а можно просто посмотреть на свою старую одежду под другим углом и подарить ей вторую жизнь.