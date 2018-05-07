30 трюков с одеждой, после которых вы посмотрите на свои старые вещи по-новому
7 мая 2018 г., 16:51
У каждой женщины хоть раз да возникала проблема того, что вещей в шкафу много, а надеть постоянно нечего. Все вещи либо надоели, либо устарели, либо износились. Конечно, можно перебрать гардероб и выбросить то, что носить уже не хочется, а затем потратить кучу денег на новые вещи, а можно просто посмотреть на свою старую одежду под другим углом и подарить ей вторую жизнь.
Поверьте, даже из старого шарфика можно создать совершенно новую стильную вещь. Чтобы убедиться в этом, предлагаем вам видео, в котором собраны 30 трюков с одеждой, о которых вы могли и не догадываться Ihappymama.ru.
Очень полезно, смотрите сами!