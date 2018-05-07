понедельник, 7 мая 2018 г.
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  • 30 трюков с одеждой, после которых вы посмотрите на свои старые вещи по-новому

30 трюков с одеждой, после которых вы посмотрите на свои старые вещи по-новому

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Фото иллюстративное

ФОТО: Mykola Lunov / PantherMedia / Mykola Lunov

У каждой женщины хоть раз да возникала проблема того, что вещей в шкафу много, а надеть постоянно нечего. Все вещи либо надоели, либо устарели, либо износились. Конечно, можно перебрать гардероб и выбросить то, что носить уже не хочется, а затем потратить кучу денег на новые вещи, а можно просто посмотреть на свою старую одежду под другим углом и подарить ей вторую жизнь.

Поверьте, даже из старого шарфика можно создать совершенно новую стильную вещь. Чтобы убедиться в этом, предлагаем вам видео, в котором собраны 30 трюков с одеждой, о которых вы могли и не догадываться Ihappymama.ru.

Очень полезно, смотрите сами!

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