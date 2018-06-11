Косметолог Татьяна Жарикова рассказала, как замедлить старение Смотрите наш блог и следите за новостями!
11 июня 2018 г., 19:40
На нашем портале Krasotka.ee прошел небывалый розыгрыш – бесплатное участие в проекте по преображению и похудению «Мой крутой день рождения», в котором выиграла Татьяна.
Этот проект поможет ей и другим участницам за два месяца до своего дня рождения привести свое тело в порядок, а также создать свой неповторимый образ под руководством профессионального тренера и стилиста! Проект продлится с 5 мая по 5 июля.
Над физической формой Татьяны будет трудиться профессиональный тренер с 25-летнем стажем работы Лариса Ивахно, а над внешним образом и гардеробом – персональный стилист Кристиана Лиш!
Следите за новостями в нашем блоге ниже: