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  • Проект «Мой крутой день рождения» завершился. Подсчитываем результаты

Проект «Мой крутой день рождения» завершился. Подсчитываем результаты Читайте наш блог!

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Татьяна

ФОТО: Konstantin Sednev / PM / Scanpix Baltics

На нашем портале Krasotka.ee прошел небывалый розыгрыш – бесплатное участие в проекте по преображению и похудению «Мой крутой день рождения», в котором выиграла Татьяна.

Этот проект поможет ей и другим участницам за два месяца до своего дня рождения привести свое тело в порядок, а также создать свой неповторимый образ под руководством профессионального тренера и стилиста! Проект продлится с 5 мая по 5 июля.

Над физической формой Татьяны будет трудиться профессиональный тренер с 25-летнем стажем работы Лариса Ивахно, а над внешним образом и гардеробом – персональный стилист Кристиана Лиш!

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