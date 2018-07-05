Проект «Мой крутой день рождения» завершился. Подсчитываем результаты Читайте наш блог!
5. июль 2018, 13:18
На нашем портале Krasotka.ee прошел небывалый розыгрыш – бесплатное участие в проекте по преображению и похудению «Мой крутой день рождения», в котором выиграла Татьяна.
Этот проект поможет ей и другим участницам за два месяца до своего дня рождения привести свое тело в порядок, а также создать свой неповторимый образ под руководством профессионального тренера и стилиста! Проект продлится с 5 мая по 5 июля.
Над физической формой Татьяны будет трудиться профессиональный тренер с 25-летнем стажем работы Лариса Ивахно, а над внешним образом и гардеробом – персональный стилист Кристиана Лиш!
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