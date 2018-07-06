Проект «Мой крутой день рождения» завершился: смотрите, как преобразилась Татьяна! А всего девушки похудели на 64кг!
6. июль 2018, 17:18
На нашем портале Krasotka.ee прошел небывалый розыгрыш – бесплатное участие в проекте по преображению и похудению «Мой крутой день рождения», в котором выиграла Татьяна.
Этот проект помог ей и другим участницам за два месяца до своего дня рождения привести свое тело в порядок, а также создать свой неповторимый образ под руководством профессионального тренера и стилиста!
Над физической формой Татьяны трудились профессиональный тренер с 25-летнем стажем работы Лариса Ивахно, а над внешним образом и гардеробом – персональный стилист Кристиана Лиш!
Читайте ниже, как проходил этот проект!