Шесть секретов, которые помогут всегда хорошо получаться на фото

Современные компьютерные программы и чудеса фотошопа позволяют делают замечательные фотографии, которые украсят любую вашу презентацию или домашний альбом. Но при этом изначально должны быть хорошие исходники (оригиналы), на которых вы будете себе нравиться.
Предлагаем несколько рекомендаций, которые надо учитывать в процессе фотосъемки, пишет Fabiosa.ru.
1. Улыбайтесь в меру
2. Вытягивайте подбородок
3. Показывайте настоящие эмоции
4. Собирайте волосы на одну сторону
5. Выбирайте удачный ракурс
6. Поворот в три четверти всегда выглядит лучше
Если вы внимательны, то наверняка заметили, что эти моменты всегда учитывают профессиональные фотографы в своей работе и просят клиентов следовать указаниям. Теперь о них знаете и вы, поэтому всегда будете отлично выглядеть на фото.