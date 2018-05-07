Даже недолгая разлука с матерью опасна для мозга младенца

Дело в том, что головной мозг крысы и человека имеет аналогичную структуру и систему связей. Поэтому с очень высокой долей вероятности можно считать, что мозг человеческого младенца реагирует на расставание с мамой точно так же, как и мозг крысенка, пишет Deti.mail.ru.

В ходе экспериментов крысят в возрасте девяти дней (этот период является критичным для развития головного мозга) однократно разлучали с матерями на сутки. Затем ученые вели наблюдение за этими животными до взрослого возраста и сравнивали их поведение с ровесниками, которых с матерями в младенчестве не разлучали. Кроме того, затем исследователи изучали под электронным микроскопом, как именно повлияла ранняя психологическая травма на мозг.

В итоге ученые установили, что разлука с мамой привела к существенному снижению интеллектуальных способностей, в первую очередь негативно сказавшись на памяти. У разлученных с матерью животных оказались нарушены связи между различными отделами мозга, и их поведение, когда они стали взрослыми, значительно отличалось от поведения их собратьев. Но что самое важное, последствиями травмы стали такие нарушения структуры и работы мозга, которые наблюдаются при различных психиатрических заболеваниях, в первую очередь при шизофрении.