понедельник, 7 мая 2018 г.
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Видео: легкий макияж за десять минут от Рианны

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Рианна.

ФОТО: BRYAN R. SMITH/AFP

Как известно, Рианна ранее запустила свою линию косметики Fenty Beauty. Теперь же она порадовала своих поклонников новым пошаговым видео с 10-минутным макияжем.

Певица показала, как сделать идеальный тон лица, азы контуринга, а для глаз выбрала нежно перламутровый цвет теней, который символизирует лето, пишет Хочу.

Рианна также не смогла обойти стороной и любимый хайлайтер. Показала свою технику нанесения продукта, и теперь все мы сможем так же сиять. В конце певица показала, как сделать «макияж для тела» с помощью одного продукта и какими другими можно его заменить.

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