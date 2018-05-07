Видео: легкий макияж за десять минут от Рианны
7 мая 2018 г., 18:50
Как известно, Рианна ранее запустила свою линию косметики Fenty Beauty. Теперь же она порадовала своих поклонников новым пошаговым видео с 10-минутным макияжем.
Певица показала, как сделать идеальный тон лица, азы контуринга, а для глаз выбрала нежно перламутровый цвет теней, который символизирует лето, пишет Хочу.
Рианна также не смогла обойти стороной и любимый хайлайтер. Показала свою технику нанесения продукта, и теперь все мы сможем так же сиять. В конце певица показала, как сделать «макияж для тела» с помощью одного продукта и какими другими можно его заменить.