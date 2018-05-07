Фото: беременная Ева Лонгория в платье Alberta Ferretti восхитила поклонников

Популярная актриса Ева Лонгория совсем скоро впервые станет матерью. И на днях 43-летняя голливудская звезда восхитила поклонников образом, побывав на премьере фильма "За бортом".
Отметим, что звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория сейчас на восьмом месяце беременности. При этом она продолжает вести активную светскую жизнь и чувствует себя отлично. Также она вместе с мужем, 49-летним Хосе Бастоном, переехала в новый дом и там обустраивает все для появления сына, совмещая материнские заботы со съемками и продюссированием собственного проекта, пишет Хочу.
На днях в Калифорнии прошла премьера нового фильма "За бортом", где Ева Лонгория сыграла одну из главных ролей. Для нового выхода в свет звезда выбрала платье с черным кружевом Alberta Ferretti, подчеркнув свой округлившийся животик.
И теперь артистка принимает многочисленные комплименты.