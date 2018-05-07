Фото: беременная Ева Лонгория в платье Alberta Ferretti восхитила поклонников

Отметим, что звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория сейчас на восьмом месяце беременности. При этом она продолжает вести активную светскую жизнь и чувствует себя отлично. Также она вместе с мужем, 49-летним Хосе Бастоном, переехала в новый дом и там обустраивает все для появления сына, совмещая материнские заботы со съемками и продюссированием собственного проекта, пишет Хочу.