Как выбрать спелую и вкусную клубнику: пять полезных советов

Но вся польза клубники может быть сведена на нет, если вы купите неспелую, перезрелую или выращенную с применением большого количества химикатов ягоду. Итак, как выбрать правильную клубнику? Советуем!

Обязательно понюхайте ягоды

Принюхайтесь к ягоде: если она практически не пахнет, перед вами – клубника, которую напичкали химикатами. Выращенная максимально естественным способом ягода обязательно должна иметь насыщенный приятный аромат, пишет Segodnya.ru.

Обратите внимание на размер

Различные сорта клубники отличаются по размеру, поэтому не бойтесь брать как мелкую, так и крупную ягоду. Правда, покупая слишком крупную клубнику, вы рискуете купить ту, которую недобросовестные продавцы, для увеличения веса и объема, искусственно накачивают водой. Обязательно посмотрите на сохранность ягоды – если клубника даже совсем чуть-чуть помята, знайте: она тотчас же начнет гнить.

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Присмотритесь к цвету клубники

Не покупайте ягоду слишком светлого цвета: сорванная клубника не дозревает. Если ягода слишком темная, это тоже повод от нее отказаться: возможно, она искусственно подкрашена для придания товарного вида. Самая полезная и вкусная клубника – та, что имеет ярко-красный цвет и слегка блестит.

Выбирайте ягоды с целой плодоножкой

Не покупайте ягоду без плодоножки: она моментально начнет портиться. Также не стоит брать ту, у которой плодоножка уже высохла: ее хранили долгое время. Листочки на плодоножке должны быть насыщенно-зеленого цвета. Кстати, есть такая примета: чем плотнее прилегает плодоножка к ягоде, тем кислее клубника. А вот если между ней и плодоножкой есть небольшой зазор, ягода наверняка сладкая.

Зерна должны быть "спрятаны"