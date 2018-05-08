Пять типичных ошибок, которые ты совершаешь при выборе тонального средства

Самые распространенные ошибки при выборе тонального средства: читай и не совершай их!

Тестируешь тональное средство в магазине. Многие, выбирая тональное средство, сразу же начинают тестировать его, как говорится, не отходя от кассы. Это самая распространенная ошибка, поскольку при дневном свете оттенок может показать себя с другой стороны: будет выглядеть темнее или светлее. Визажисты рекомендуют нанести на кожу разные оттенки и оценивать их при уличном свете, пишет Lady.tochka.net.

Тестируешь тональный крем на запястье. Как утверждают визажисты, никогда оттенок кожи на запястье не совпадает с цветом лица. Поэтому тестировать тональное средство на запястье нет смысла. Лучше всего это делать на скуле или на линии челюсти.

Покупаешь плотный тональный крем. Запомни, тональное средство - это не штукатурка для лица. Оно должно иметь легкую текстуру, которая только выравнивает тон кожи и придает ей свежесть и блеск. А для маскировки несовершенств используй специальные корректоры и консилеры.

При тестировании не растушевываешь тональный крем. Многие при выборе тонального средства, наносят на определенный участок лица крем и не растушевывают его, а потом оказывается, что средство совершенно им не подходит. Поэтому перед покупкой попробуй хорошо растушевать средство и посмотри, как оно ведет себя на твоей коже.