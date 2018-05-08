Родители близнецов чаще страдают от депрессий

Родителям близнецов, тройняшек и другим родителям «рекордсменам» угрожает повышенный риск депрессий и тревожных состояний, по сравнению с молодыми родителями одного ребенка, как показало исследование. Почти 48% родителей нескольких детей сталкивались с экстремальными расстройствами психического здоровья, особенно в первые три месяца жизни их малышей. При этом лишь 10% пап и мам получали необходимую помощь. Исследователи из США подчеркивают, что подобные родители требуют особого внимания со стороны медиков, но врачи часто не осознают, какой опасности подвергается психика пап и мам близнецов или тройняшек, пишет Medikforum.ru .

Данный вопрос стал особенно актуальным в последние годы вместе с бурным развитием технологии экстракорпорального оплодотворения. Известно, что при ЭКО вероятность рождения нескольких детей за один раз намного увеличивается, и именно поэтому число близнецов и тройняшек в разных странах мира стало стремительно расти. Авторы исследования констатируют, что медицинское сообщество не осознает этого риска. Депрессия и тревожное состояние родителей опасны не только для их здоровья, но и для нормального развития малышей. Опрос нескольких сотен пап и мам, имеющих нескольких детей одного возраста показал, что 48% из них хотели бы обратиться за помощью к психологам или психиатрам для того, чтобы справиться со стрессом в первые месяцы или даже первый год жизни их малышей.