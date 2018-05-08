Ученые: женская походка сигналит о сексуальности

Исследователями были проанализированы видеозаписи с прохаживающимися туда-сюда женщинами разных возрастов, сообщается в публикации The Journal of Sexual Medicine. В итоге специалистами было сделано заключение о том, что походка вполне может быть маркером здоровья, в том числе в интимной сфере, пишет Medikforum.ru.

«Походка свидетельствует о тонусе мышц, их вялости и скованности, либо, наоборот, энергичности. Именно это в конечном счете и сказывается на способности женщины получить оргазм», - сообщили авторы работы на страницах журнала.

По мнению ученых, наиболее раскованная и уверенная походка зачастую является сигналом о том, что женщина способна достаточно быстро достигать оргазма. До этого представители науки делились данными о том, что походка может влиять на продолжительность жизни человека.