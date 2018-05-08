вторник, 8 мая 2018 г.
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Ученые: женская походка сигналит о сексуальности

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ФОТО: Scanpix

Бельгийские ученые обнаружили связь между индивидуальным своеобразием походки у женщин и чувственностью в постели.

Исследователями были проанализированы видеозаписи с прохаживающимися туда-сюда женщинами разных возрастов, сообщается в публикации The Journal of Sexual Medicine. В итоге специалистами было сделано заключение о том, что походка вполне может быть маркером здоровья, в том числе в интимной сфере, пишет Medikforum.ru.

«Походка свидетельствует о тонусе мышц, их вялости и скованности, либо, наоборот, энергичности. Именно это в конечном счете и сказывается на способности женщины получить оргазм», - сообщили авторы работы на страницах журнала.

По мнению ученых, наиболее раскованная и уверенная походка зачастую является сигналом о том, что женщина способна достаточно быстро достигать оргазма. До этого представители науки делились данными о том, что походка может влиять на продолжительность жизни человека.

В частности, исследователи из Университета Питтсбурга обнаружили, что среди людей, которые ходят медленно, - реже встречаются долгожители  (в сравнении с обладателями быстрой походки). Ученые заявили, что только 35% женщин, которые ходили медленным темпом, в доживали за период наблюдений до 75 лет.

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