Доказано: любовь убивает

Оказалось, что проблемы с партнером в паре, где очень близкие отношения, могут сказаться на втором супруге. А утрата партнера при сильной любви в браке может привести к сердечным проблемам, такие люди наиболее подвержены сердечным приступам, пишет Medikforum.ru .

В рамках одного из своих исследований ученые анализировали угрозы, которые могут предостерегать пары влюбленных. В тестах приняли участие 65 человек в возрасте от 50 лет и старше, которых разделили на две группы. Первая состояла из тех, кто уже стал вдовами и вдовцами, а во вторую вошли те, кто живет в паре. Эксперимент продолжался годы, все это время ученые оценивали состояние здоровья тех, кто потерял свои половинки. Оказалось, что те, кто жил с ними в любви и согласии, чаще всего умирали от сердечно-сосудистых заболеваний.