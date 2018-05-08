Доказано: любовь убивает

Исследователи из США задались вопросом, как сильные чувства сказываются на здоровье партнеров. Они провели тесты, опросы и сравнили данные медосмотров, чтобы понять, как чувства связаны со здоровьем. В итоге ученые пришли к неожиданному выводу - крепкая любовь в паре смертельно опасна.
Оказалось, что проблемы с партнером в паре, где очень близкие отношения, могут сказаться на втором супруге. А утрата партнера при сильной любви в браке может привести к сердечным проблемам, такие люди наиболее подвержены сердечным приступам, пишет Medikforum.ru.
В рамках одного из своих исследований ученые анализировали угрозы, которые могут предостерегать пары влюбленных. В тестах приняли участие 65 человек в возрасте от 50 лет и старше, которых разделили на две группы. Первая состояла из тех, кто уже стал вдовами и вдовцами, а во вторую вошли те, кто живет в паре. Эксперимент продолжался годы, все это время ученые оценивали состояние здоровья тех, кто потерял свои половинки. Оказалось, что те, кто жил с ними в любви и согласии, чаще всего умирали от сердечно-сосудистых заболеваний.
Также у членов первой группы были обнаружены соединения TNF-альфа и IL-6, которые могут спровоцировать развитие воспалительных процессов в организме человека.
Исследователи пришли к выводу, что крепкая связь очень сильно бьет по здоровью человека, и его состояние здоровье начинает зависеть от здоровья его партнера.