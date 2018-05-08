Пять приемов, чтобы ванная комната выглядела так, словно она совершенно новая

Ванная комната грязнится молниеносно. Брызги на зеркале будто никто не смывал, а смеситель забыли почистить от извести и мыла… Ни у кого нет желания круглосуточно убирать! К счастью, есть семь приемов, которые освободят время на более полезное занятие. Запишите их, а лучше заберите себе на страничку, чтобы всегда были под рукой.
1. Чистите ванну моющим средством для посуды
Указания простые: на сухую поверхность нанесите моющее средство, потрите щеткой. Затем сполосните ванну чистой водой. Вы избавитесь от мыльных разводов, грязи и плесени, но комната не наполнится вредными испарениями, пишет Fabiosa.ru.
С другой стороны, мы рекомендуем пользоваться именной щеткой, а не мочалкой. Так получится быстрее и эффективнее. Уровнем выше может быть только (новая!) метелка! Она – просто находка для тех, у кого проблемы со спиной, руками и коленями.
2. Чистите смеситель зубной пастой
Она хорошо справляется с маслянистыми, известковыми и мыльными разводами. Небольшой горошины на старой зубной щетке хватит на один смеситель. Когда закончите, протрите металл восковой бумагой. Она сохранит блеск на максимально долго.
3. Устраняйте засоры содой
Если у вас длинные волосы, вы знаете, по чем продают средства специального назначения! Но вы можете неплохо сэкономить. Засыпьте в сток соду, дайте ей осесть, залейте кипятком. Готово!
4. Для умывальника и кафеля – уксус
Вы замечали, что иногда из-за средств для уборки болит горло? Химия настолько мощная, что она наносит урон здоровью. Отказываемся и переходим на эко-сторону!
Лучшее и самое безопасное чистящее находится на кухне. Столовый уксус отмоет следы жесткой воды и мыла. Чтобы быстрее справиться с грязью, добавьте к нему лимонный сок.
5. Мойте зеркало в три подхода
Вам понадобятся медицинский спирт, ватные тампоны, стеклоочиститель и ткань из микрофибры.
Нанесите немного спирта на вату и уберите липкие и жирные следы, въевшуюся зубную пасту. Затем на всю площадь распылите стеклоочиститель. Это может быть специальное средство или уксус. Протрите стекло микрофиброй – она не оставляет ворс.
Это вариант генерального наведения порядка. Обычно на этапе со спиртом можно останавливаться.
Ванная блестит, и в ней хорошо пахнет! Опробуйте хоть один прием – он наверняка станет постоянной частью уборки!