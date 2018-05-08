Как распознать аутизм у маленьких детей? 8 ранних признаков этого психического расстройства

Обычно инфантильный аутизм диагностируется, когда ребенок начинает посещать детский сад, но иногда даже у годовалых детей можно заметить четкие признаки этого психического заболевания, пишет Fabiosa.ru.

Важно научиться распознавать РАС как можно раньше, потому что раннее вмешательство может значительно улучшить эмоциональное и интеллектуальное развитие малыша.

Итак, вот восемь признаков, которые могут указывать на аутизм у маленьких детей:

1. Ребенок избегает зрительного контакт

Обычные дети стремятся наладить зрительный контакт со своими родителями и окружающими. Если ребенок стесняется и избегает зрительного контакта с незнакомыми людьми, то это нормально. Но если малыш вообще не вступает в зрительный контакт с кем-либо или делает это очень редко, то такое поведение может быть признаком аутизма.

2. Ребенок не улыбается

Младенцы очень рано начинают проявлять свои эмоции. Кроме того, они быстро учатся распознавать положительное и отрицательное отношение окружающих. Дети с аутизмом не улыбаются своим родителям и другим людям и не реагируют на их улыбки, а также не пытаются имитировать другие эмоции.

Общение с животными может помочь деткам-аутистам наладить отношения с окружающей средой. Особенно преуспевают в этом виде психотерапии кошки.

3. Ребенок не реагирует на свое имя

Некоторые дети с аутизмом словно не слышат, когда их зовут по имени, поэтому им часто ошибочно диагностируют нарушение слуха. Стоит понаблюдать за реакцией ребенка на другие звуки, которые могут подтвердить или опровергнуть наличие РАС.

4. У ребенка возникают трудности с овладением речевыми навыками

Некоторые обычные дети начинают говорить позже своих сверстников. Но проблема овладения речевыми навыками является основным признаком детского аутизма. Кроме того, детки с РАС могут начать использовать слова, но затем теряют навыки владения речью.

5. Ребенок не использует невербальные способы общения

Если малыш не указывает на объекты, не хлопает в ладоши и не использует других движений, жестов или эмоциональных выражений лица, это может быть признаком аутизма.

6. Ребенок не нуждается во внимании родителей

Маленькие дети обычно испытывают потребность в общении со взрослыми, поэтому пытаются как-то привлечь их внимание. Аутисты не делают ничего подобного.

Для нормального развития ребенку требуется внимание родителей, и если дети не получают его, то в дальнейшем это приводит к нежелательным последствиям.

7. Ребенок совершает необычные повторяющиеся движения

У детей с аутизмом можно заметить необычные повторяющиеся движения, такие как качание, вращение телом, сжимание рук и ног (может наблюдаться у младенцев), вращение запястьями и другие странные действия.

8. Ребенок не интересуется ролевыми играми

В возрасте 2-3 лет дети начинают осваивать сюжетно-ролевые игры (например, притворяются, что кормят куклу). Маленькие аутисты обычно не заинтересованы в таком времяпрепровождении. Им больше нравятся одиночные действия, такие как раскладывание игрушек или других предметов в определенном порядке.