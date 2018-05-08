вторник, 8 мая 2018 г.
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  • Похудевшая Анфиса Чехова продемонстрировала идеальную фигуру на зависть всем критикам!

Похудевшая Анфиса Чехова продемонстрировала идеальную фигуру на зависть всем критикам!

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Анфиса Чехова

ФОТО: Scanpix

Когда чувствуешь себя на высоте, то можно и пошутить с миллионом подписчиков в Instagram. Так сделала Анфиса Чехова, выложив фото в купальнике с отдыха на Бали в качестве новой порции для обсуждения.

Можно с уверенностью сказать, что причиной ее приподнятого настроения является идеальная фигура, которую знаменитая телеведущая демонстрирует на снимке. При этом она иронизирует, что вся окружающая обстановка – волны, кораблик – не результат фотошопа, а реальная натура, как и ее пупок, и красивый удобный купальник, пишет Fabiosa.ru.

«Итак, даю новую порцию для обсуждений. Пупок вроде на месте, волны плывут, потому что они волны, а не из-за фотошопа», - написала она.

Радость и веселый настрой Анфисы Чеховой вполне понятен тем, кто хоть раз пытался избавиться от лишних килограммов. Телезвезда давно страдает из-за своих пышных форм, поэтому предпринимала попытки похудеть разными способами.

Ее усилия заслуживают уважения – за два года звезда сбросила 20 кидлграммов и теперь с легкостью публично показывает свои заметно изменившиеся формы. Заодно рассказывает, как ей удалось достичь таких результатов.

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