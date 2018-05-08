Белок материнского молока защищает от рака и инфекций

В последние годы было сделано немало важных открытий о пользе грудного материнского молока для здоровья ребенка – сообщает МедикФорум. Новое исследование ученых из Австрии свидетельствует о том, что содержащийся в этом молоке белок лактофилин может применяться в лечении раковых заболеваний.
Исследователи из Института гигиены и прикладной иммунологии при Медицинском университете Вены сообщили о ранее неизвестных полезных свойствах белка лактофилина. Основные выводы работы, опубликованной журнале Journal of Biological Chemistry, – следующие. Лактофилин блокирует определенные процессы при растворении кровяных сгустков и при миграции клеток. Эти свойства могут быть полезными при разработке лекарств против рака, а также в лечении определенных бактериальных инфекций, пишет Medikforum.ru.
Механизм действия лактофилина состоит в блокировке активации фермента плазминогена. Этот белок используется раковыми клетками и некоторыми видами бактерий для преодоления тканевых барьеров.