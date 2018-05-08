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Белок материнского молока защищает от рака и инфекций

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Вскармливание грудью

ФОТО: Zdenek Fiamoli/PantherMedia / Zdenek Fiamoli

В последние годы было сделано немало важных открытий о пользе грудного материнского молока для здоровья ребенка – сообщает МедикФорум. Новое исследование ученых из Австрии свидетельствует о том, что содержащийся в этом молоке белок лактофилин может применяться в лечении раковых заболеваний.

Исследователи из Института гигиены и прикладной иммунологии при Медицинском университете Вены сообщили о ранее неизвестных полезных свойствах белка лактофилина. Основные выводы работы, опубликованной журнале Journal of Biological Chemistry, – следующие. Лактофилин блокирует определенные процессы при  растворении кровяных сгустков и при миграции клеток. Эти свойства могут быть полезными при разработке лекарств против рака, а также в лечении определенных бактериальных инфекций, пишет Medikforum.ru.

Механизм действия лактофилина состоит в блокировке активации фермента плазминогена. Этот белок используется раковыми клетками и некоторыми видами бактерий для преодоления тканевых барьеров.

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