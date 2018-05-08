Восемь вещей в доме, о чистке которых достаточно вспоминать раз в году

Ящик со столовыми приборами

Многим кажется, что если не мыть ящик, то и хранить в нем чистые ложки нельзя — негигиенично. На самом же деле ящику внутри просто нечем испачкаться, поэтому столовым приборам ничего не угрожает. После одной уборки забудьте об этом на целый год и будьте спокойны. Кстати, то же касается ящиков с инструментами и всякой мелочевкой, пишет Adme.ru.

Шторы и занавески

Несмотря на то что шторы — большие пылесборники, чистить их специальными средствами ежемесячно нет нужды, главное — вовремя пылесосить. А вот уже весной, к примеру, снимите их и хорошенько выстирайте.

Стиральная машина

Не исключено, что стиральная машина и так самое чистое место в доме, но все же раз в год стоит вымыть и ее. В остальное же время достаточно проветривать барабан после каждой стирки и периодически очищать фильтр. И помните: подозрительный запах из машины может означать, что в ее недрах завелась плесень и требуется внеплановая чистка.

Светильники

Пожалуй, о степени загрязнения люстры, которая висит где-то над головой, и так вспоминают довольно редко. Но пыль понемногу оседает на плафоны, да так, что свет в конце концов становится тусклым. Выделите всего час на то, чтобы вымыть люстру (соблюдая все правила безопасности), и не вспоминайте об этом до следующей весны.

Садовая мебель

Неважно, где зимовала мебель: в саду или в гараже. Пришло тепло, выглянуло солнце, а значит, пора отмыть все стулья, столы и шезлонги. На заметку: пластик и кованое железо достаточно протереть мыльной губкой, а вот дерево придется еще и отполировать. И не забудьте пройтись мягкой щеткой по плетеной мебели, чтоб удалить грязь, застрявшую в расщелинах.

Мягкая мебель

Устраивая супергенеральную уборку, нельзя обойти стороной и любимый диван. Мягкая мебель тоже нуждается в ежегодной капитальной чистке, но если вы не уверены, что сможете осуществить ее правильно, не испортив при этом обивку или наполнитель, то вызовите на дом профессионала.

Окна

Конечно, большинство из нас время от времени протирают окна с внутренней стороны. Но задайте себе вопрос: давно ли вы мыли окна снаружи? Если ответ положительный, то самое время вооружиться тряпкой и избавиться от годового слоя грязи на ваших стеклах.

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