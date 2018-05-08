вторник, 8 мая 2018 г.
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Рецепт: салат из кабачков с домашним майонезом

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Кабачок

ФОТО: Scanpix

Грядет сезон кабачков, пишет Doctoral. Предлагаем вам приготовить оригинальный салат с кабачками, который понравится всей семье. Это идеальное блюдо для завтрака и даже для ужина.

Вот что вам понадобится для его приготовления:

    • 2-3 зубчика чеснока;

    • вода;

    • 1 желток;

    • 250 мл растительного масла;

    • от 1 до 2 столовых ложек горчицы;

    • 2-3 больших кабачка;

    • соль по вкусу;

    • 140 г натурального йогурта.

Способ приготовления:

1) Кабачки очистите от кожуры, разрежьте надвое, удалите семена, а затем натрите на большой терке, пишет Lifter.com.ua.

2) Отварите натертые кабачки в подсоленной воде до готовности. Промойте полученную массу под струей холодной воды и просушите бумажным полотенцем.

3) Из желтка, горчицы и масла приготовьте майонез: все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

4) Чеснок очистите и пропустите через пресс.

5) Тертые кабачки смешайте с майонезом и йогуртом, приправьте солью, добавьте к ним чеснок, все тщательно перемешайте.

Подавайте к столу в охлажденном виде.

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