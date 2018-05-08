Рецепт: салат из кабачков с домашним майонезом

Грядет сезон кабачков, пишет Doctoral. Предлагаем вам приготовить оригинальный салат с кабачками, который понравится всей семье. Это идеальное блюдо для завтрака и даже для ужина.
Вот что вам понадобится для его приготовления:
• 2-3 зубчика чеснока;
• вода;
• 1 желток;
• 250 мл растительного масла;
• от 1 до 2 столовых ложек горчицы;
• 2-3 больших кабачка;
• соль по вкусу;
• 140 г натурального йогурта.
Способ приготовления:
1) Кабачки очистите от кожуры, разрежьте надвое, удалите семена, а затем натрите на большой терке, пишет Lifter.com.ua.
2) Отварите натертые кабачки в подсоленной воде до готовности. Промойте полученную массу под струей холодной воды и просушите бумажным полотенцем.
3) Из желтка, горчицы и масла приготовьте майонез: все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
4) Чеснок очистите и пропустите через пресс.
5) Тертые кабачки смешайте с майонезом и йогуртом, приправьте солью, добавьте к ним чеснок, все тщательно перемешайте.
Подавайте к столу в охлажденном виде.