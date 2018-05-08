12 вещей, о которых вам не расскажет ваш маникюрный мастер

AdMe.ru расскажет о последствиях безобидных на первый взгляд процедур, с которыми может столкнуться каждый из нас.

1. Инструменты

Самые серьезные последствия, которые могут поджидать посетителей недобросовестных салонов красоты, — это инфекции. От страшных гепатита В и С или даже ВИЧ до менее пугающего, но очень неприятного грибка. Чтобы уберечь себя от заражения, врачи рекомендуют приносить свои наборы для маникюра и педикюра, обращать внимание на чистоту салона и не стесняться задавать вопросы об условиях хранения инструментов.

2. Удаление мозолей

Медики советуют не пользоваться этой услугой в салонах красоты. Если у вас тонкая кожа или плохое кровообращение, терка для ног, которую применяют мастера педикюра, может оставить на ваших стопах раны и занести инфекцию. Чтобы избежать этого, рекомендуется носить подходящую по размеру, не слишком жесткую обувь и обрабатывать мозоли специальными кремами, чтобы кожа стала гладкой, а мозоли постепенно исчезли.

3. Обработка вросших ногтей

Такая процедура требует только медицинского вмешательства! Мастера в салонах красоты не обладают необходимыми навыками и знаниями. Неправильная обработка вросшего ногтя может привести к заражению бактериальными инфекциями, которые лечатся только антибиотиками, или даже к удалению ногтя. Если вы столкнулись с проблемой вросшего ногтя, не тяните с походом к врачу.

4. Обрезание кутикулы

Кутикула защищает ногтевую пластину от заражения. При ее обрезании мастер может занести инфекцию или повредить ногтевую пластину. В результате новые ногти будут толстыми, бесцветными и могут начать расти волнами. В итоге вместо красивого маникюра вы получите очень неприглядные ногти. Врачи рекомендуют не обрезать кутикулу, а размягчать и осторожно отодвигать ее чистыми инструментами.

5. Пустоты под ногтями

Неосторожно выполненный маникюр или педикюр могут привести к тому, что под ногтями появятся пустоты. На профессиональном языке это заболевание называется онихолизис, и возникает оно в результате повреждения самого нижнего слоя ногтя — гипонихия. Лечат этот недуг врачи-дерматологи, которые расскажут о правильном уходе за ногтями, назначат витамины, мази и ванночки.

6. Хрупкие ногти

Слоящиеся хрупкие ногти знакомы каждой женщине. Причиной расслаивания ногтей, оказывается, может стать маникюр не по правилам. Специалисты советуют не убирать длину ногтя пилкой, лучше сначала обрезать ножницами, а потом придать форму. Для натуральных ногтей можно использовать только пилки с жесткостью 240 грит и выше. Наконец, корректировать можно только сухие ногти, влажные и мокрые более уязвимы.

7. Желтые ногти