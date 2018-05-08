Сексуальные параметры: ученые выяснили, какие женщины - самые сексуальные

На что только не идут представительницы прекрасной половины человечества, чтобы выглядеть «секси»: они перекрашиваются в блондинок, рискуют здоровьем, надевая туфли на высоченных каблуках, покупают духи с феромонами и тратят ползарплаты на не слишком приятные процедуры в салонах красоты. А чего стоят изнурительные диеты, которые должны помочь «вписаться» в долгожданные модельные параметры – по мнению многих, залог счастливой личной жизни, пишет Ivona.bigmir.net.

Наконец-то мучения можно прекратить. Ученые из Абердинского университета (Шотландия) провели ряд исследований и вывели формулу идеальной женской фигуры. Они установили прямую взаимосвязь между женскими пропорциями и сексуальной привлекательностью для мужчин.

Итак, барабанная дробь. Самыми привлекательными согласно исследованиям реакций мозга на изображения девушек и соцопросам мужчин, признан рост 165 см и вес 65 кг. Скажем сразу, такую девушку будет сложно назвать худышкой, скорее девушкой с формами.

Если ваш рост ниже или выше указанного, не расстраивайтесь. Для того чтобы быть cексуальной это необязательно, здесь важны пропорции. Самыми желанными оказались женщины с индексом массы тела от 22,8 до 24,8. Вычислить индекс массы тела довольно просто: для этого вес в килограммах нужно разделить на возведенный в квадрат рост (в метрах), то есть ИМТ = вес (кг): (рост (м)2.