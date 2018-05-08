Как зачать ребенка: советы будущим родителям

Контролируй вес. Дефицит килограммов, или, наоборот, избыточный вес партнеров могут усложнить зачатие. Значительные отклонения от нормального веса у женщины вызывают нарушения овуляции, без которой, конечно, оплодотворение невозможно. Избыточный вес у мужчины тоже негативно влияет на способность к отцовству, пишет Lady.tochka.net.

Откажись от сигарет. Известно, что курение уменьшает вероятность зачатия. Никотин нарушает сперматогенез у мужчины, у женщины - мешает имплантации яйцеклетки. Имей в виду: речь идет как об активном, так и о пассивном курении.

Забудь о вредной пище. Даже если ты не любишь фастфуд и предпочитаешь домашнюю кухню - это всего лишь половина дела. Пересмотри свой рацион. Жареное, жирное и мучное снижает активность сперматозоидов, а чрезмерные дозы кофеина нарушают способность к зачатию у женщины.

Помни о регулярном сексе. Возможно, тебя это удивит, но сексуальные марафоны отнюдь не повышают шансы стать родителями. Ведь в их результате мужской организм истощается и начинает вырабатывать слабые сперматозоиды, просто не способные к оплодотворению. Однако и слишком долгие паузы в половой связи уменьшают вероятность зачатия. Ведь если секс случается, скажем, раз в неделю, пара может просто не "попадать" в дни овуляции.

Следи за температурным режимом. Этот совет касается только мужчин. Будущему папе не следует увлекаться сауной, горячими ваннами, а также носить тесное белье, чтобы не вызвать перегрев сперматозоидов.

Не переусердствуй с накачкой пресса. Конечно, физические нагрузки необходимы для нормального функционирования организма. И будущей маме без них - никуда. Но тренироваться нужно разумно. Готовясь к зачатию, не накачивайте фанатично пресс. С упражнениями для мышц живота сейчас нужно быть осторожной: их наращивание может помешать оплодотворению и даже привести к внематочной беременности.

Преодолей психологические причины. Иногда обследования показывают, что пара здорова, а вот зачать ребенка не удается. Причина бесплодия может быть психологической. Некоторые женщины избегают беременности, даже не понимая этого, ведь корни таких проблем прячутся глубоко в подсознании. Случается и так, что пара делает из беременности идею фикс, и, в конце концов, женщина доводит себя до стресса.