Как сделать скраб для лица в домашних условиях: овсяный, кофейный и глиняный

Скраб — это отшелушивающее средство для очистки кожи лица. Базой может быть крем, гель или эмульсия. В состав таких средств входят абразивные частицы, которые могут быть натуральными (например, крупинки косточек абрикоса) или искусственные (силиконовые шарики). Такие средства улучшают микроциркуляцию и обменные процессы, пишет Хочу.

Техника использования довольно проста: нанесите такие средства на лицо, нежно массируя. Затем можете оставить на пару минут (не больше пяти). Смойте легкими движениями. Применяйте средство не более двух раз в неделю.

У вас должно быть два скраба: для лица и для тела. Второй должен быть более интенсивным.

Как подобрать для своей кожи

Подбирать скраб нужно под свой тип кожи. Мы разберем самые главные пункты, на которые стоит обратить внимание при выборе средства.

Абразивность

Если у вас чувствительная кожа, рекомендуем обратить внимание на фруктовые пилинги, а также скрабы с восковыми гранулами, которые практически не травмирует раздраженную кожу. Не выбирайте для тонкой кожи солевой или скраб с абрикосовыми косточками. Лучше оставить такие средства для тела.

База

Основа скраба тоже важна. Если у вас комбинированная или жирная кожа, выбирайте натуральные компоненты с добавлением глины. Для сухой подойдут средства с увлажняющими компонентами и минимальной абразивностью. Лучшей базой будет — кремовая основа. Девушкам с чувствительной кожей не следует «увлекаться» скрабами, но если есть потребность — используйте максимально мягкие продукты с успокаивающими компонентами.

Состав

Всегда обращайте внимание на компоненты продукта. Избегайте опасных ингридиентов и микропластика: Polyethylen (PE) Polypropylen (PP) Polyethylenterephthalat (PET) Polyester; Polyester-1; Polyester-11 (PES) Polyurethan; Polyurethan-2; Polyurethan-14; Polyurethan-35 (PUR) Polyamid; Nylon-12; Nylon-6; Nylon-66 (PA) Ethylen-Vinylacetat-Copolymere (EVA) Polyimid; Polyimid-1 (PI).

Если у вас есть высыпания, кожные заболевания или угри — откажитесь от механического пилинга и выберите щадящий — фруктовый.

Как приготовить скраб в домашних условиях

Кофейный

Самый популярный скраб, который любят делать все марки натуральной косметики. Кофеин будет очищать, тонизировать и питать вашу кожу. Кофейные зерна — один из источников антиоксидантов, поэтому они не только «пробуждают», но и омолаживают. Для приготовления домашнего скраба возьмите натуральный молотый кофе без примесей и ароматизаторов. Вы можете использовать самую гущу или же добавить столовую ложку оливкового масла или любого другого. Второй вариант: кофейную гущу смешать с одной столовой ложкой сметаны и добавить рисовую муку. Такие средства подходят для всех типов кожи, а абразивность частиц — подбирайте под себя.

Овсяный

Не любите кушать овсянку по утрам? Так давайте хотя бы наносить ее на кожу лица, ведь это полезно! Она содержит следующие вещества: витамины А, Е, К и группы В, калий, магний, фтор, фосфор, железо и другие. Выбирайте крупу без примесей и ароматизаторов. Нужно взять необходимое количество овсянки и перемолоть на блендере или кофемолке. Добавить ложку йогурта или кефира. Также по своему усмотрению вы можете добавлять пару капель лимонного сока (осветлить лицо). Такое средство будет освежать, очищать и выравнивать тон лица.

Глиняный