Burberry отказался от натурального меха благодаря Меган Маркл

Так, Модный дом Burberry не выпустил ни одного изделия из натурального меха в коллекциях 2017 и 2018 годов. Таким образом бренд вступил в "союз" марок, которые поддерживают природу. Среди них Gucci, Michael Kors, Versace, Donna Karan, Ralph Lauren и другие, пишет Хочу.

Все эти бренды не производят изделий из песца, норки, кролика и других животных. По словам директора организации по защите животных The Humane Society Клари Басс, на такое решение Модного дома повлияла невеста принца Гарри Меган Маркл.