Burberry отказался от натурального меха благодаря Меган Маркл

Модный бренд Burberry решил отказаться от использования натуральных материалов. При чем повлияла на это невеста принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл. Подробности читайте далее в материале.
Так, Модный дом Burberry не выпустил ни одного изделия из натурального меха в коллекциях 2017 и 2018 годов. Таким образом бренд вступил в "союз" марок, которые поддерживают природу. Среди них Gucci, Michael Kors, Versace, Donna Karan, Ralph Lauren и другие, пишет Хочу.
Все эти бренды не производят изделий из песца, норки, кролика и других животных. По словам директора организации по защите животных The Humane Society Клари Басс, на такое решение Модного дома повлияла невеста принца Гарри Меган Маркл.
«Меган Маркл обожает Burberry. В то же время она не носит натуральный мех. Если Burberry будет следовать этому запросу королевской семьи, то Модный дом станет одной из самых влиятельных модных компаний Британии. Мы очень рады тому, что бренд следует тренду и отказывается от меха», - сказал представитель бренда.