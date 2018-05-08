Майонез надоел: пять ярких заправок для ваших любимых салатов

"Оденьте" привычные ингредиенты в заправку, которую еще не пробовали, – и у и вас получится новый салат. Вы в этом сами убедитесь. У нас есть пять ярких идей, которые затмят банальные растительное масло и майонез со сметаной. Пробуйте!
Советуем распечатать эту подборку, чтобы она не затерялась, пишет Fabiosa.ru.
Чесночный соус
1 средняя головка чеснока;
¼ ст. майонеза;
1 ст. кефира;
½ ст. сметаны;
соль и перец по вкусу.
Инструкция
Измельчите чеснок: не имеет значения, ножом или в специальной давке.
Смешайте все ингредиенты.
Йогуртовая заправка
100 мл. греческого йогурта;
1-2 зубчика чеснока;
½ ч. л. сока лимона;
соль и перец по вкусу.
Инструкция
Измельчите чеснок.
В миску отправьте все ингредиенты. Взбейте их венчиком.
Этот рецепт не испортят тимьян, кинза и орегано.
Цитрусовая заправка
2 ст. л. оливкового масла;
2 ст. л. винного уксуса;
¼ ст. сока грейпфрута;
¼ ст. сока апельсина;
2 ст. л. лимонного сока;
¼ ч. л. цедры грейпфрута;
½ ч. л. цедры апельсина;
½ ч. л. цедры лимона;
соль и перец по вкусу.
Инструкция
Потрите на самой мелкой терке бока грейпфрута, апельсина и лимона, чтобы получить цедру.
Выдавите сок.
Все продукты взбейте в миске.
Заправка медовая с бальзамическим уксусом
1 ст. л. меда;
2 ст. л. бальзамического уксуса;
½ ст. л. лимонного сока;
¼ ст. оливкового масла;
1 ст. л. дижонской горчицы;
соль и перец по вкусу
Инструкция
Все взбейте в миске.
Соус а-ля "Цезарь"
2 ст. л. майонеза;
¾ ст. растительного масла;
3 ст. л. лимонного сока;
5 ст. л. тертого пармезана;
3 зубчика чеснока;
¾ ч. л. сухой горчицы;
½ ч. л. соевого соуса;
соль и перец по вкусу.
Инструкция
Измельчите чеснок.
Соедините все ингредиенты и тщательно их вымешайте.
Приятного аппетита!