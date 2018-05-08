Майонез надоел: пять ярких заправок для ваших любимых салатов

"Оденьте" привычные ингредиенты в заправку, которую еще не пробовали, – и у и вас получится новый салат. Вы в этом сами убедитесь. У нас есть пять ярких идей, которые затмят банальные растительное масло и майонез со сметаной. Пробуйте!