вторник, 8 мая 2018 г.
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Майонез надоел: пять ярких заправок для ваших любимых салатов

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

"Оденьте" привычные ингредиенты в заправку, которую еще не пробовали, – и у и вас получится новый салат. Вы в этом сами убедитесь. У нас есть пять ярких идей, которые затмят банальные растительное масло и майонез со сметаной. Пробуйте!

Советуем распечатать эту подборку, чтобы она не затерялась, пишет Fabiosa.ru.

Чесночный соус

    1 средняя головка чеснока;

    ¼ ст. майонеза;

    1 ст. кефира;

    ½ ст. сметаны;

    соль и перец по вкусу.

Инструкция

    Измельчите чеснок: не имеет значения, ножом или в специальной давке.

    Смешайте все ингредиенты.   

Йогуртовая заправка

    100 мл. греческого йогурта;

    1-2 зубчика чеснока;

    ½ ч. л. сока лимона;

    соль и перец по вкусу.

Инструкция

    Измельчите чеснок.

    В миску отправьте все ингредиенты. Взбейте их венчиком.

Этот рецепт не испортят тимьян, кинза и орегано.

Цитрусовая заправка

    2 ст. л. оливкового масла;

    2 ст. л. винного уксуса;

    ¼ ст. сока грейпфрута;

    ¼ ст. сока апельсина;

    2 ст. л. лимонного сока;

    ¼ ч. л. цедры грейпфрута;

    ½ ч. л. цедры апельсина;

    ½ ч. л. цедры лимона;

    соль и перец по вкусу.

Инструкция

    Потрите на самой мелкой терке бока грейпфрута, апельсина и лимона, чтобы получить цедру. 

    Выдавите сок.

    Все продукты взбейте в миске.

Заправка медовая с бальзамическим уксусом

    1 ст. л. меда;

    2 ст. л. бальзамического уксуса;

    ½ ст. л. лимонного сока;

    ¼ ст. оливкового масла;

    1 ст. л. дижонской горчицы;

    соль и перец по вкусу

Инструкция

Все взбейте в миске.

Соус а-ля "Цезарь"

    2 ст. л. майонеза;

    ¾ ст. растительного масла;

    3 ст. л. лимонного сока;

    5 ст. л. тертого пармезана;

    3 зубчика чеснока;

    ¾ ч. л. сухой горчицы;

    ½ ч. л. соевого соуса;

    соль и перец по вкусу.

Инструкция

    Измельчите чеснок.

    Соедините все ингредиенты и тщательно их вымешайте.

Приятного аппетита!

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