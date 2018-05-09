Пять типичных ошибок, связанных с очищением кожи

Эксперты указали на типичные ошибки, связанные с очищением кожи, сообщило информационное агентство INFOX.ru. В этот перечень допускаемых оплошностей и заблуждений вошли следующие действия:

Злоупотребление салфетками для лица. Использовать очищающие салфетки для лица нужно в исключительных случаях, а не на постоянной основе, подчеркивают специалисты. В этой продукции содержится слишком много химических компонентов, чтобы риск раздражений на коже оставался минимальным, пишет Medikforum.ru.

Использование жестких средств. Лучше обходите стороной всевозможные средства для умывания, которые обещают эффект глубокой очистки, пусть даже у вас жирная кожа. Косметические средства, которые активно удаляют кожный жир, заставляют организм вырабатывать его с удвоенной силой. Лучше использовать щадящие косметические продукты.

Контрастное умывание. Почему-то считается, что оно полезно. Но практически все косметологи сходятся во мнении о том, что польза контрастного умывания для кожи - это миф. В реальности, попеременное использование горячей и холодной воды становится для организма стрессом, спровоцировать выработку стрессовых гормонов и вместе с этим – высыпания.

Применение скраба. Использование скраба оправданно лишь при условии умеренности, не чаще одного-двух раз в неделю в зависимости от типа кожи. Злоупотребление скрабом истончает кожу и подавляет ее склонность к регенерации.