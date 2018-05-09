О чем говорит перхоть

От чего зависит красота волос?

Конечно, волосы требуют тщательно подобранных косметических средств, от чего зависит их красота, рост и блеск, но сама причина серовато-белых чешуек в волосах кроется в середине нашего организма и почти всегда зависит от правильного обмена веществ, пишет Medikforum.ru.

Причиной этих нарушений часто является гормональный дисбаланс, это люди которым приходится бороться с появлением перхоти, в период гормональных перестроек организма в возрасте от 14 до 25 лет. Влияние не правильно сбалансированного питания, тоже дает свои плачевные результаты, особенно если ваше меню содержит множество жирной пищи и сладостей, плюс ко всему влияние никотина, который влияет на недостаток витаминов в организме, дает свое стресс и частое переутомление. Болезнь внутренних органов человека, например, заболевание кишечника обеспечивает 80 % людей такой неприятностью, как перхоть. И, наконец, сам шампунь может стать причиной возникновения перхоти в волосах.

При образовании перхоти, старые клетки кожи головы отмирают, а новые образуются, происходит природное обновление здоровой кожи. Но этот процесс, где отмирающие клетки всего лишь прозрачная пыль, которая не заметна глазу, характерен для человека со здоровым образом жизни.

Как улучшить состояние кожи головы?

Для людей страдающих недостатком здорового обмена веществ в организме, процесс обновления клеток кожи головы превращается в испытание. При здоровом обмене веществ обновление клетки проходит в течение месяца, а в противном случае обновление ускоряется и перхоть становится не прозрачного цвета, а белого, при этом она имеет свойство склеиваться и превращаться из микроскопической пыли в куски, осыпаясь в самый неподходящий момент вам на плечи.

Лечение перхоти самостоятельно с помощью дорогих шампуней, которые вам посоветовала подруга, ничего не даст даже может еще больше навредить вашим волосам. Специальные средства продаются в аптеках, но лучше лечение этого неприятного факта начать с помощью врача – косметолога, который поможет посредством современной видеодиагностики определит вид перхоти, а их несколько (сухая и жирная перхоть), и назначить правильное лечение.