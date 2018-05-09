В Нью-Йорке открылся магазин по продаже… мужей!

Вы можете зайти в магазин только один раз в жизни! Всего в магазине шесть этажей и все положительные качества мужей повышаются от нижнего этажа к верхнему.

Но есть и нюансы: вы можете выбрать мужа на любом этаже, но вы не можете спуститься на этаж ниже, только подниматься вверх, и затем сразу пройти на лестницу к выходу, пишет Leafclover.club.

Одна женщина зашла в этот магазин, чтобы выбрать себе мужа. Она зашла на первый этаж и стала внимательно присматриваться к табличкам.

На первом этаже табличка гласила: «У этих мужчин есть работа».

На втором этаже: «У этих мужчин есть работа и они очень любят детей».

На третьем этаже: «У этих мужчин есть работа, они очень любят детей и они очень привлекательны».

«Вот это да» — подумала женщина и решила подняться еще выше.

На четвертом этаже табличка гласила: «У этих мужчин есть работа, они очень любят детей, они очень привлекательны и души не чают в работе по дому».

«О, Боже» — подумала женщина. «У меня уже коленки дрожат».

Поднявшись на пятый этаж. она прочла: «У этих мужчин есть работа, они очень любят детей, они очень привлекательны, души не чают в работе по дому и они отчаянные романтики».

Здесь ее коленки совсем начали подводить хозяйку, но тем не менее, она нашла в себе силы подняться на последний этаж, где на табличке прочла: