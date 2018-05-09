В Нью-Йорке открылся магазин по продаже… мужей!

Первый в мире магазин, где можно купить мужа открылся в Нью-Йорке. Но правила посещения и совершения покупок в нем очень своеобразны:
Вы можете зайти в магазин только один раз в жизни! Всего в магазине шесть этажей и все положительные качества мужей повышаются от нижнего этажа к верхнему.
Но есть и нюансы: вы можете выбрать мужа на любом этаже, но вы не можете спуститься на этаж ниже, только подниматься вверх, и затем сразу пройти на лестницу к выходу, пишет Leafclover.club.
Одна женщина зашла в этот магазин, чтобы выбрать себе мужа. Она зашла на первый этаж и стала внимательно присматриваться к табличкам.
На первом этаже табличка гласила: «У этих мужчин есть работа».
На втором этаже: «У этих мужчин есть работа и они очень любят детей».
На третьем этаже: «У этих мужчин есть работа, они очень любят детей и они очень привлекательны».
«Вот это да» — подумала женщина и решила подняться еще выше.
На четвертом этаже табличка гласила: «У этих мужчин есть работа, они очень любят детей, они очень привлекательны и души не чают в работе по дому».
«О, Боже» — подумала женщина. «У меня уже коленки дрожат».
Поднявшись на пятый этаж. она прочла: «У этих мужчин есть работа, они очень любят детей, они очень привлекательны, души не чают в работе по дому и они отчаянные романтики».
Здесь ее коленки совсем начали подводить хозяйку, но тем не менее, она нашла в себе силы подняться на последний этаж, где на табличке прочла:
«Шестой этаж. Вы 5 198 345 посетительница этого этажа. Здесь мужчин нет! Этот этаж существует только для доказательства того факта, что женщинам невозможно угодить. Благодарим за интерес к Магазину мужей!»