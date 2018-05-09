Что носили с собой в сумочке женщины разных эпох

Сумка начала приобретать функцию аксессуара именно в викторианскую эпоху. Все началось с того, что к обыкновенному кошельку для монет прикрепили ремешок, чтобы было проще носить его на поясе. Кошелек стал чуть больше, обзавелся маленькими кармашками и превратился в сумку, а женщины стали задумываться о том, как сочетать этот аксессуар с одеждой. Модель представляла собой тканевый мешок с застежкой в металлической раме — с такими ходили еще наши бабушки, а похожие мини-кошельки для мелочи можно до сих пор купить. Кошельки «для особого случая» были вышиты бисером, а к 1870-м их начали делать из кожи, пишет Lady.mail.ru.

Второй по важности вещью в сумке после денег стал носовой платок. Поскольку открыто зевать, чихать, кашлять и тем более сморкаться было неприлично, настоящая леди могла это сделать только в платок, отойдя в сторонку или, как минимум, отвернувшись подальше от стола, и при этом насколько можно быстрее и тише. Дневной вариант платка, как правило, был из хлопка, льна или шелка и белого или кремового цвета. А для вечернего выхода дамы брали с собой платки с вышивками, монограммами и отделкой из кружева.

Следующее, что можно было найти в такой сумке — это красивый металлический футляр с солью. И нет, она была нужна не для того, чтобы отпугивать вампиров и прочую нечисть. Соль с ароматическими травами служила деликатной альтернативой нашатыря, чтобы привести даму в чувство. А падали девушки в обморок не из-за чересчур затянутых корсетов, вопреки распространенному мнению. Да, иногда завязки могли перетянуть, но это случалось редко. Дело в том, что викторианская женщина должна была быть деликатной и пассивной. А потерять сознание — значил проявить высшую степень пассивности. Так считали мужчины.

На самом деле обморок был целым секретным оружием, с помощью которого можно было отвести общественное внимание от соперницы или привлечь какого-то конкретного человека, просто упав рядом с ним.

Это удовольствие могло быть опасным для здоровья, поэтому производители нюхательных солей тех лет предупреждали девушек об опасности злоупотребления обмороками.

Еще одной вещью, которую могла носить викторианская женщина в сумочке, была визитница. Это касается только солидных состоятельных дам, которые носили в специальных футлярах печатные, рукописные или сделанные через трафарет визитки — свои и мужа. Обмен визитками тоже был важной традицией, с его помощью завязывались связи с влиятельными людьми. Как правило, визитками пользовались женщины: они оставляли их в гостях или, например, в ресторанах, чтобы счет прислали мужу.