Изысканный домашний хлеб за три минуты: нужны только три ингредиента!

Но зачем лишать семью удовольствия насладиться запахом и вкусом домашней выпечки?

Предлагаем вам довольно простой рецепт несладких булочек. Их вы можете есть вместо хлеба или же использовать для приготовления бутербродов с маслом или гамбургеров, пишет Lifter.com.ua.

Эти булочки получаются даже у начинающих хозяек!

Для их приготовления вам нужно всего три ингредиента:

2 чайных ложки разрыхлителя;

2 яйца;

12 столовых ложек сухого молока (с горкой).

Вот что нужно делать:

1) Яйца хорошо взбейте с разрыхлителем. Можете сделать это венчиком.

2) К яйцам постепенно добавляйте по 1 столовой ложке сухого молока, каждый раз все хорошо перемешивайте.

3) Из полученной массы с помощью ложки сформируйте небольшие шарики, выложите их на противень, смазанный маслом.

Оставьте между булочками достаточно много места - в процессе выпекания они будут подниматься.

4) Выпекайте булочки в хорошо разогретой духовке на протяжении 10 минут при температуре 200° C до золотистого цвета.