Изысканный домашний хлеб за три минуты: нужны только три ингредиента!

Чтобы дрожжевая выпечка удалась на славу, нужен опыт - хотя бы минимальный. Поэтому многие хозяйки предпочитают покупать выпечку в магазинах или пекарнях.
Но зачем лишать семью удовольствия насладиться запахом и вкусом домашней выпечки?
Предлагаем вам довольно простой рецепт несладких булочек. Их вы можете есть вместо хлеба или же использовать для приготовления бутербродов с маслом или гамбургеров, пишет Lifter.com.ua.
Эти булочки получаются даже у начинающих хозяек!
Для их приготовления вам нужно всего три ингредиента:
2 чайных ложки разрыхлителя;
2 яйца;
12 столовых ложек сухого молока (с горкой).
Вот что нужно делать:
1) Яйца хорошо взбейте с разрыхлителем. Можете сделать это венчиком.
2) К яйцам постепенно добавляйте по 1 столовой ложке сухого молока, каждый раз все хорошо перемешивайте.
3) Из полученной массы с помощью ложки сформируйте небольшие шарики, выложите их на противень, смазанный маслом.
Оставьте между булочками достаточно много места - в процессе выпекания они будут подниматься.
4) Выпекайте булочки в хорошо разогретой духовке на протяжении 10 минут при температуре 200° C до золотистого цвета.
Приятного вам аппетита! Порадуйте ваших близких домашней выпечкой! Они будут вам очень благодарны!