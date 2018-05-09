среда, 9 мая 2018 г.
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Изысканный домашний хлеб за три минуты: нужны только три ингредиента!

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ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Чтобы дрожжевая выпечка удалась на славу, нужен опыт - хотя бы минимальный. Поэтому многие хозяйки предпочитают покупать выпечку в магазинах или пекарнях.

Но зачем лишать семью удовольствия насладиться запахом и вкусом домашней выпечки?

Предлагаем вам довольно простой рецепт несладких булочек. Их вы можете есть вместо хлеба или же использовать для приготовления бутербродов с маслом или гамбургеров, пишет Lifter.com.ua.

Эти булочки получаются даже у начинающих хозяек!

Для их приготовления вам нужно всего три ингредиента:

    2 чайных ложки разрыхлителя;

    2 яйца;

    12 столовых ложек сухого молока (с горкой).

Вот что нужно делать:

1) Яйца хорошо взбейте с разрыхлителем. Можете сделать это венчиком.

2) К яйцам постепенно добавляйте по 1 столовой ложке сухого молока, каждый раз все хорошо перемешивайте.

3) Из полученной массы с помощью ложки сформируйте небольшие шарики, выложите их на противень, смазанный маслом.

Оставьте между булочками достаточно много места - в процессе выпекания они будут подниматься.

4) Выпекайте булочки в хорошо разогретой духовке на протяжении 10 минут при температуре 200° C до золотистого цвета.

Приятного вам аппетита! Порадуйте ваших близких домашней выпечкой! Они будут вам очень благодарны!

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