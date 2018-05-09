Уникальная красота! Девушка с редким лицевым дефектом стала моделью

Жизнь Ильки Брюль из Германии нельзя назвать легкой. «Я родилась с расщелиной лица, а кроме того, мои ноздри тоже были неправильно сформированы. Из-за проблем со слезным канальцем с правой стороны у меня все время текут слезы», — рассказывала девушка в одном из интервью, пишет Rus.tvnet.lv.

Она стеснялась своей внешности и даже сделала около десяти пластических операций. Принять себя ей помогло участие в проекте своих друзей-фотографов.

Именно эта съемка стала для нее своеобразным пропуском в модельный бизнес.

«Я получила столько комплиментов, что набралась смелости показать себя такой, какая я есть», — призналась девушка. Брюль выложила свои снимки в микроблог, призывая людей с похожими дефектами не бояться «покинуть свою раковину» и показать себя миру.

«Можно назвать человека уродливым, только если он некрасив внутри. Но никто не должен прятаться из-за одной только своей внешности», — уверена начинающая модель.

Армия поклонников девушки в Instagram стремительно растет (на аккаунт Ильки Брюль подписаны более 20 тысяч человек). Все они восхищаются ее уникальной внешностью. Илька продолжает участвовать в фотосессиях и признается, что с каждым днем чувствует себя все увереннее перед камерой.

A post shared by Ilka Brühl (@ilkabruehl) on Oct 5, 2016 at 9:51am PDT

A post shared by Ilka Brühl (@ilkabruehl) on Jul 30, 2016 at 8:58am PDT