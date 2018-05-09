Добавьте эти эфирные масла в шампунь, и вы забудете о выпадении волос!

У вас начали сильно выпадать волосы? Прическа сильно поредела? Мы знаем отличный рецепт, который поможет восстановить густоту волос. Записывайте!
Вы знаете, что является причиной выпадения волос? Эксперты говорят, что выпадение волос связано с различными факторами, такими как стресс, беременность, менопауза, потеря веса и т.д.
Но и другие причины могут ускорить этот процесс и способствовать потере волос. Стресс может вызвать гормональный дисбаланс и привести к чрезмерной потере волос, пишет Uspeh.club.
Как сделать свой собственный домашний шампунь от выпадения волос?
Первое, что вам нужно, это приобрести естественный шампунь с нейтральным содержанием рН. Можете использовать обычный детский шампунь. Этот шампунь используется в качестве базового ингредиента, так же нам понадобится еще три ингредиента.
Необходимо добавить эфирное масло розмарина. Оно идеально подходит для увеличения притока крови к коже головы, обеспечивая тем самым прочность волос.
Кроме того, вам понадобится эфирное масло лимона.
И третье, что вам понадобится две капли витамина Е, которые можно купить в аптеках.
Способ приготовления:
Добавьте 10 капель эфирного масла розмарина и 10 лимонного эфирного масла в шампунь. Затем добавьте 2 капсулы витамина Е. Хорошо взболтайте перед использованием шампуня.
Способ применения:
Очень важно использовать этот домашний шампунь через день. Нанесите его на волосы и нежными массирующими движениями втирайте в кожу головы в течение нескольких минут. Оставьте действовать на 10 минут. Затем смойте теплой водой.
Вы будете поражены результатами. Уже через несколько недель вы заметите, что ваши волосы начали расти и перестали выпадать!