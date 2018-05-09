Добавьте эти эфирные масла в шампунь, и вы забудете о выпадении волос!

Вы знаете, что является причиной выпадения волос? Эксперты говорят, что выпадение волос связано с различными факторами, такими как стресс, беременность, менопауза, потеря веса и т.д.

Но и другие причины могут ускорить этот процесс и способствовать потере волос. Стресс может вызвать гормональный дисбаланс и привести к чрезмерной потере волос, пишет Uspeh.club.

Как сделать свой собственный домашний шампунь от выпадения волос?

Первое, что вам нужно, это приобрести естественный шампунь с нейтральным содержанием рН. Можете использовать обычный детский шампунь. Этот шампунь используется в качестве базового ингредиента, так же нам понадобится еще три ингредиента.

Необходимо добавить эфирное масло розмарина. Оно идеально подходит для увеличения притока крови к коже головы, обеспечивая тем самым прочность волос.

Кроме того, вам понадобится эфирное масло лимона.

И третье, что вам понадобится две капли витамина Е, которые можно купить в аптеках.

Способ приготовления:

Добавьте 10 капель эфирного масла розмарина и 10 лимонного эфирного масла в шампунь. Затем добавьте 2 капсулы витамина Е. Хорошо взболтайте перед использованием шампуня.

Способ применения:

Очень важно использовать этот домашний шампунь через день. Нанесите его на волосы и нежными массирующими движениями втирайте в кожу головы в течение нескольких минут. Оставьте действовать на 10 минут. Затем смойте теплой водой.