Сумасшедшая галерея: литовский визажист создает на лице удивительные иллюзии
9 мая 2018 г., 16:32
Моника Фалкик – литовский визажист, которая специализируется на гриме. Ее работы и оптические иллюзии заставляются стынуть кровь в жилах.
Работы Моники насколько реалистичны, что на фотографии стоит взглянуть дважды, чтобы убедиться, что это всего лишь искусный грим.
22-летняя визажист тратить на такой «макияж» около двух-трех часов. Моника стала им увлекаться, когда попробовала впервые сделать себе фантазийный макияж на Хэллоуин в прошлом году. Она создает образы, вдохновляясь киноплакатами, а также социальными СМИ. Девушка стала столь популярна, что на ее Instagram подписано уже более ста тысяч человек.
«Я счастлива, когда создаю и создаю, когда счастлива, - говорит визажист. – Надеюсь, что так и будет продолжаться».
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