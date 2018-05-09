Сумасшедшая галерея: литовский визажист создает на лице удивительные иллюзии

Работы Моники насколько реалистичны, что на фотографии стоит взглянуть дважды, чтобы убедиться, что это всего лишь искусный грим.

22-летняя визажист тратить на такой «макияж» около двух-трех часов. Моника стала им увлекаться, когда попробовала впервые сделать себе фантазийный макияж на Хэллоуин в прошлом году. Она создает образы, вдохновляясь киноплакатами, а также социальными СМИ. Девушка стала столь популярна, что на ее Instagram подписано уже более ста тысяч человек.