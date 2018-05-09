Супермодель Карли Клосс поделилась рецептом обалденных оладий

KrasotkaК столуСупермодель Карли Клосс поделилась рецептом обалденных оладийСупермодель Карли Клосс поделилась рецептом обалденных оладийKrasotka.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать9 мая 2018 г., 17:17ФОТО: Mega Agency/ScanpixМодель, влогер и программист Карли Клосс сняла новый видео-рецепт. Она предлагает вам попробовать вкусные и питательные оладьи.Для их приготовления вам надо:яйцо,банан,немного овсяных хлопьев.Приготовление:Размять банан, добавить в него яйцо и овсянку. Все перемешать. Также можно добавить ваши любимые ягоды, ваниль и корицу. Пожарить на сковородке и съесть!оладьирецепт