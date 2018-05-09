среда, 9 мая 2018 г.
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  • Супермодель Карли Клосс поделилась рецептом обалденных оладий

Супермодель Карли Клосс поделилась рецептом обалденных оладий

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ФОТО: Mega Agency/Scanpix

Модель, влогер и программист Карли Клосс сняла новый видео-рецепт. Она предлагает вам попробовать вкусные и питательные оладьи.

Для их приготовления вам надо:

яйцо,

банан,

немного овсяных хлопьев.

Приготовление:

Размять банан, добавить в него яйцо и овсянку. Все перемешать. Также можно добавить ваши любимые ягоды, ваниль и корицу. Пожарить на сковородке и съесть!

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