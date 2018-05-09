Бросьте аспирин в стиральную машину, и он сотворит чудо

Сколько ни стирай старую белую одежду, она все равно останется серой. Однако обыкновенные таблетки аспирина готовы развеять этот миф.
Возьми пять таблеток аспирина по 325 мг и раствори их в 7 л воды. Теперь замочи белые вещи в аспириновой смеси и оставь их на восемь часов, пишет Uspeh.club.
Лучше — на ночь. Разумеется, можно просто влить воду с аспирином в стиральную машину, но результат будет намного лучше, если одежду сначала замочить. Утром тебя будут ждать новенькие белые майки и футболки. Разумеется, для верности после вымачивания можно постирать вещи в стиральной машине.
Чудодейственные таблетки также помогают избавиться от пятен крови.
Для начала раствори аспирин в холодоной (важно!) воде, а потом замочи «кровавую» одежду на несколько часов. Не пытайся отстирать пятна крови в горячей воде — так кровь еще глубже проникнет в ткань, после чего удалить ее будет просто невозможно!
Теперь нет нужды покупать дорогие пятновыводители. Оказывается, аспирин помогает не только людям, но и их любимым вещам. Необходимо взять на заметку!