среда, 9 мая 2018 г.
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Бросьте аспирин в стиральную машину, и он сотворит чудо

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Стиральная машина должна быть вам по карману и не доставлять неудобства при использовании.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Сколько ни стирай старую белую одежду, она все равно останется серой. Однако обыкновенные таблетки аспирина готовы развеять этот миф.

Возьми пять таблеток аспирина по 325 мг и раствори их в 7 л воды. Теперь замочи белые вещи в аспириновой смеси и оставь их на восемь часов, пишет Uspeh.club.

Лучше — на ночь. Разумеется, можно просто влить воду с аспирином в стиральную машину, но результат будет намного лучше, если одежду сначала замочить. Утром тебя будут ждать новенькие белые майки и футболки. Разумеется, для верности после вымачивания можно постирать вещи в стиральной машине.

Чудодейственные таблетки также помогают избавиться от пятен крови.

Для начала раствори аспирин в холодоной (важно!) воде, а потом замочи «кровавую» одежду на несколько часов. Не пытайся отстирать пятна крови в горячей воде — так кровь еще глубже проникнет в ткань, после чего удалить ее будет просто невозможно!

Теперь нет нужды покупать дорогие пятновыводители. Оказывается, аспирин помогает не только людям, но и их любимым вещам. Необходимо взять на заметку!

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