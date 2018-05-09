Почему мужчины скрывают свои чувства

Порой кажется, что мужчинам проще пробежать марафонскую дистанцию или сто раз отжаться от пола, чем поделиться с любимой женщиной своими чувствами и переживаниями. Видите ли, изливать свою душу – это не по-мужски! На самом деле все обстоит несколько сложнее, пишет Ivona.bigmir.net.

Мужчинам действительно непросто обнажить свою душу перед женщиной, и на то у них есть причины:

Мужчина чувствует себя уязвимым

Он с гордостью носит нарицательное имя Мачо! А тут вдруг доверительно делиться внутренним миром? Даже с любимой женщиной некоторые мужчины ощущают себя уязвимыми.

Мужчина менее эмоционален, чем женщина

енщины по природе своей существа очень эмоциональные, а потому спешим поделиться с любимым человеком своими чувствами к нему. А вот у мужского пола все с точностью до наоборот.

Мужчина не хочет произвести впечатление маменькиного сыночка

Размазня, подкаблучник, слюнтяй – таких определений в свой адрес испугается любой мужчина. Поэтому он и стесняется изливать душу, считая это недопустимой слабостью.

Мужчина боится потерять свою независимость

Вполне справедливо, что, изливая душу женщине, пусть даже самой любимой, мужчина волей-неволей попадает в некую психологическую зависимость от нее. А такого настоящему мачо никак нельзя допустить!

Мужчине важно убедиться, что доверие взаимно

Поэтому, если вы ждете от мужчины откровенности, то покажите ему пример и первой приоткройте ему свои чувства.

Мужчине важно знать, что его примут таким, какой он есть