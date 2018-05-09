Почему мужчины скрывают свои чувства

Считается, что мужчины скрытные и гораздо более скромные в высказывании своих чувств, чем мы, женщины. И это чистейшая правда. Но почему они не могут выразить свою любовь, уважение, преданность? Что им мешает произнести вслух такие простые слова? Давайте разберемся вместе.
Порой кажется, что мужчинам проще пробежать марафонскую дистанцию или сто раз отжаться от пола, чем поделиться с любимой женщиной своими чувствами и переживаниями. Видите ли, изливать свою душу – это не по-мужски! На самом деле все обстоит несколько сложнее, пишет Ivona.bigmir.net.
Мужчинам действительно непросто обнажить свою душу перед женщиной, и на то у них есть причины:
Мужчина чувствует себя уязвимым
Он с гордостью носит нарицательное имя Мачо! А тут вдруг доверительно делиться внутренним миром? Даже с любимой женщиной некоторые мужчины ощущают себя уязвимыми.
Мужчина менее эмоционален, чем женщина
енщины по природе своей существа очень эмоциональные, а потому спешим поделиться с любимым человеком своими чувствами к нему. А вот у мужского пола все с точностью до наоборот.
Мужчина не хочет произвести впечатление маменькиного сыночка
Размазня, подкаблучник, слюнтяй – таких определений в свой адрес испугается любой мужчина. Поэтому он и стесняется изливать душу, считая это недопустимой слабостью.
Мужчина боится потерять свою независимость
Вполне справедливо, что, изливая душу женщине, пусть даже самой любимой, мужчина волей-неволей попадает в некую психологическую зависимость от нее. А такого настоящему мачо никак нельзя допустить!
Мужчине важно убедиться, что доверие взаимно
Поэтому, если вы ждете от мужчины откровенности, то покажите ему пример и первой приоткройте ему свои чувства.
Мужчине важно знать, что его примут таким, какой он есть
Он всегда ожидает от любимой женщины признания в том, что она примет его всего – т.е. со всеми достоинствами и недостатками. Это важная мотивация для мужчины делиться с ней самым сокровенным.