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  • Высшее образование и уровень зарплаты влияют на риск ожирения

Высшее образование и уровень зарплаты влияют на риск ожирения

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Уровень зарплаты и наличие высшего образования влияют на наличие лишнего веса – но только у женщин. К такому выводу пришли исследователи из США, проанализировавшие данные о доходах и здоровье граждан за 2011-2014 год.

Как выяснили исследователи, уровень ожирения среди женщин резко снижался по мере роста уровня дохода. Ожирением страдали около 45% участниц, находившихся у черты бедности, 43% в группе со средним уровнем дохода и 30% в группе с высоким уровнем дохода. Также около 40% добровольцев со средним образованием и ниже имели ожирение по сравнению с 28% участников с высшим образованием, пишет Goodhouse.ru.

При этом для мужчин зависимость не была верна: в группах с низким и высоким доходом распределение тех, чей вес был выше среднего, было практически идентичным.

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