Как часто на самом деле нужно стирать бюстгальтер

Вопрос о том, как часто надо стирать лифчики, может вызвать настоящую войну. Но мы можем сказать с большой долей уверенности: независимо от того, придерживаетесь вы радикальной идеи о необходимости еженедельной стирки или более либеральной – о стирке раз в месяц, вы, скорее всего, не стираете свои лифчики достаточно часто.