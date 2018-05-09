Как часто на самом деле нужно стирать бюстгальтер

Вопрос о том, как часто надо стирать лифчики, может вызвать настоящую войну. Но мы можем сказать с большой долей уверенности: независимо от того, придерживаетесь вы радикальной идеи о необходимости еженедельной стирки или более либеральной – о стирке раз в месяц, вы, скорее всего, не стираете свои лифчики достаточно часто.
Дженни Лучиани, специалистка по бра-фитингу, а также эксперт по подбору и уходу за нижним бельем, утверждает, что оптимальная частота стирок для вашего бюстгальтера – после каждой носки, пишет Goodhouse.ru.
По ее мнению, это необходимо не только для поддержания необходимого и безопасного уровня гигиены, но и для того, чтобы продлить срок службы этого предмета одежды. Пот, жир, косметические средства, а также пыль, которые накапливает бюстгальтер из воздуха, снижают эластичность ткани и со временем это неизбежно отразится на состоянии бюстгальтера и его способности качественно поддерживать вашу грудь.
Лучиани уверена, что после каждой носки лифчик необходимо подвергать полноценной стирке – разумеется, согласовывая режим и температуру с рекомендациями производителя.