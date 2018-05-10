Медики рассказали, кому можно и нельзя есть каши

«Каши могут быть как полезными, так и вредными», - об этом рассказала диетолог Марият Мухина. Прежде всего, контролировать присутствие каш в своем рационе должны люди с лишним весом и хроническими недомоганиями, подчеркнула эксперт.

Овсянка. В ее составе содержится фитиновая кислота, которая способствует быстрому вымыванию из организма кальция. Поэтому овсянку лучше не употреблять чаще одного раза в неделю, а при наличии остеопороза следует проконсультироваться с врачом, перед тем, как вводить эту кашу в свой рацион. Тем, кто страдает непереносимостью глютена, овсяную кашу есть не рекомендуется, пишет Medikforum.ru.

Гречка. Гречневая крупа содержит много полезных микроэлементов, недаром ее любят спортсмены. По словам диетолога, гречка полезна людям, которые перенесли операцию, а также беременным женщинам. Кроме того, употребление гречки поддерживает здоровье волос и ногтей. Но тем, кто худеет, употребляя одну лишь гречку, это может принести головные боли и повышенную усталость. При склонности к запорам и газообразованию, при наличии почечной недостаточности и язвы желудка есть гречневую кашу нужно с осторожностью.

Рис. Эксперт рекомендует есть бурый рис: блюда из него нормализуют сон, активизирует мозговую деятельность, способствуют выведению лишней жидкости, улучшает состояние нервной системы. Белый рис нельзя употреблять склеротикам и диабетикам. Кроме того, слишком частое поедание блюд из риса может способствовать образованию камней в почках.

Манка. Не слишком частое употребление манной каши идет на пользу пожилым людям – в манке содержится вещество фитин, улучшающее состояние эластичной ткани и связок в сутавах. Но людям с диабетом, а также тем, кто склонен к ожирению, и детям, не достигшим 3-летнего возраста, манку есть нельзя.