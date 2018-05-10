Желающим забеременеть необходимы четыре часа тренировок в неделю

Мечтающие забеременеть женщины должны тратить на интенсивные физические нагрузки не менее четырех часов еженедельно. Исследователи выяснили, что интенсивная физическая активность на уровне 240 минут увеличивает фертильность у всех женщин, имевших историю выкидышей. Однако когда были выделены различия в результатах между женщинами с разным весом, то окончательные выводы стали еще более впечатляющими. Установлено, что женщинам с лишним весом всего лишь требуются регулярные 10-минутные пешие прогулки для повышения шансов забеременеть приблизительно на 80% в течение шести циклов. Другими словами, интенсивные тренировки им особо не нужны, сообщает Medikforum.ru.

При этом авторы исследования из University of Massachusetts Amherst понятия не имеют, почему спорт так помогает стать мамами. Впрочем, они считают, что тренировки оказывают эффект на молекулярном уровне. В исследовании приняли участие 1 200 женщин, за которыми наблюдали в течение 6 менструальных циклов, когда они пытались зачать ребенка. Участники исследования в возрасте от 18 до 40 лет ранее уже сталкивались с выкидышем. Исследователям было необходимо узнать, насколько физические нагрузки повышают вероятность женщины забеременеть в течение определенного периода времени.