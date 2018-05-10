Восемь вещей, которые мужчинам не надо знать о женщинах!

1. Ценник на новой кофточке

Обманывать нельзя! Но, если мужчина не спрашивает, лучше не говорите ему, сколько стоит ваша новая кофточка. Сохраните ему нервы! Загадочно улыбайтесь и зовите на свидание, чтобы выгулять новый наряд, передает Fabiosa.ru.

2. Косметологические процедуры

Огуречная маска на лице, обрезанные ногти на диване и клочок волос, который забился в стоке, - то, что раздражает большинство мужчин. Проводите косметические процедуры за закрытой дверью. Также не стоит рассказывать, сколько усилий вы тратите, чтобы быть для мужчины привлекательной.

3. Мнение ваших родственников о нем

Родители могут считать вашего избранника неидеальным, ведь они желают своему ребенку только самого лучшего. Да и некоторые подруги будут приговаривать, что он вам не пара и следует его бросить. Если вам комфортно в отношениях, не слушайте их и живите дальше. Но при этом не спешите любимому рассказывать о мнении ваших близких о нем. Вы же не хотите испортить все!

4. Ваше мнение о его матери

Мать - это святое, поэтому не вздумайте о своей свекрови (или потенциальной) плохо отзываться. Мужчина вас, скорее всего, не поймет и от этого больше любить не станет. Задумайтесь, что, возможно, она не такая уж плохая, если воспитала такого мужчину.

5. Похудение

Неважно, полная вы или стройная, мужчина полюбит вас за то, как вы к себе относитесь. Не нужно при нем называть себя толстой, выпрашивая комплименты. Не показывайте, как вы страдаете на жесткой диете, заглядывая к нему в тарелку с горячим картофелем. Главное - любовь к себе и умеренность во всем!

6. Отложенные деньги

У каждой женщины должна быть финансовая подушка. Откладывайте понемногу и не делитесь информацией о сумме накопленного ни с кем.

7. Прошлые отношения

Мужчина не должен знать о ваших прошлых любовниках. Это информация для него абсолютно лишняя. Улыбайтесь и переводите тему.

8. Чужие секреты