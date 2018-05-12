Пальчики оближешь: рецепт идеального шоколадного блинного торта с творожным кремом

Блинчики на завтрак - не редкость, но как насчет шоколадного блинного торта с творожным кремом? Звучит роскошно, но готовить такое лакомство совсем нетрудно. Блины нужно пожарить по обычной технологии, а уж начинка для перемазывания наших "коржей" - дело трех минут! Запоминайте рецепт, а лучше - сохраняйте в закладках.
Ингредиенты:
мука - 200 г;
сахар - 3 ст. л. (60 г) или по вкусу;
какао - 5 ст. л. (25 г);
соль - щепотка;
разрыхлитель - 1ч. л.;
молоко - 350 мл;
раст. масло - 4,5 ст. л. (30 г);
творог - 350 г;
сливки 10% жирности - 200 г;
мед - 3 ст. л. или по вкусу.
Рецепт блинов
Первым делом добавляем в муку разрыхлитель, соль, сахар и какао. Перемешиваем все сухие ингредиенты. Начинаем смешивать жидкие. Для этого нужно взять 350 мл молока и добавить в него 4,5 ст. ложки растительного масла. Аккуратно перемешиваем и медленно выливаем в сухие ингредиенты. Венчиком размешиваем тесто. Оно будет гуще, чем для тонких блинов. 20-30 минут даем тесту настояться, пишет Fabiosa.ru.
Блинчики выпекаем на хорошо разогретой и смазанной растительным маслом сковороде. При помощи половника наливаем тесто на сковороду и помогаем ему принять правильную форму. Выпекаем на небольшом огне. Когда поверхность покроется пузырьками, то можно переворачивать.
Рецепт крема
В творог добавляем мед. Можно заменить его сахаром. Помните, что блины получились не очень сладкими, что дает возможность экспериментировать с кремом. Добавляем сливки, а если хотите, то можно еще и сгущенное молоко. Перемешиваем. Взбиваем блендером до однородной массы.
Кладем блин на тарелку, перемазываем его кремом, как корж. Затем накрываем его следующий блином и повторяем свои действия, пока не получится торт! Ставим в холодильник, чтобы он пропитался. Лучше сделать это перед сном, чтобы утром можно было позавтракать такой вкуснятиной.