Пальчики оближешь: рецепт идеального шоколадного блинного торта с творожным кремом

Ингредиенты:

мука - 200 г;

сахар - 3 ст. л. (60 г) или по вкусу;

какао - 5 ст. л. (25 г);

соль - щепотка;

разрыхлитель - 1ч. л.;

молоко - 350 мл;

раст. масло - 4,5 ст. л. (30 г);

творог - 350 г;

сливки 10% жирности - 200 г;

мед - 3 ст. л. или по вкусу.

Рецепт блинов

Первым делом добавляем в муку разрыхлитель, соль, сахар и какао. Перемешиваем все сухие ингредиенты. Начинаем смешивать жидкие. Для этого нужно взять 350 мл молока и добавить в него 4,5 ст. ложки растительного масла. Аккуратно перемешиваем и медленно выливаем в сухие ингредиенты. Венчиком размешиваем тесто. Оно будет гуще, чем для тонких блинов. 20-30 минут даем тесту настояться, пишет Fabiosa.ru.

Блинчики выпекаем на хорошо разогретой и смазанной растительным маслом сковороде. При помощи половника наливаем тесто на сковороду и помогаем ему принять правильную форму. Выпекаем на небольшом огне. Когда поверхность покроется пузырьками, то можно переворачивать.

Рецепт крема

В творог добавляем мед. Можно заменить его сахаром. Помните, что блины получились не очень сладкими, что дает возможность экспериментировать с кремом. Добавляем сливки, а если хотите, то можно еще и сгущенное молоко. Перемешиваем. Взбиваем блендером до однородной массы.