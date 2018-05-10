Хорошие новости: картофель и паста могут похудеть

Свежие фрукты, овощи, постное мясо, рыба, яйца, бобовые производят тот же эффект. В них обычно меньше калорий, чем в обработанных продуктах за счет обилия воды, белка и клетчатки. Доктор Никола Баклэнд из Университета Лидса констатирует: "Многие люди бросают диеты из-за чувства голода, возникающего между приемами пищи. Мы же установили, что продукты с "низкой энергетической плотностью", то есть в единице их веса содержится относительно немного калорий, помогают справиться с этой проблемой", пишет Medikforum.ru .

Было проведено исследование с участием 37 тучных женщин. Им предлагали в течение 14 недель питаться продуктами с "низкой энергетической плотностью". В среднем за это время они скинули 5,5 килограмма. Также была контрольная группа - 41 женщина, просто урезавшая калорийность рациона до 1400 калорий. Здесь в среднем скидывали 3,3 килограмма. Анализ показал: добровольцы съедали за ужином на 1057 калорий меньше, если они завтракали и обедали продуктами с "низкой энергетической плотностью". Они реже жаловались на голод и меньше страдали от тяги к вредной пище.