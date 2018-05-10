В Венгрии родился малыш с седыми волосами

В больнице его прозвали «очаровательным принцем», хотя его настоящее имя - Бенс. Врачи думали, что у Бенса такая форма альбинизма – заболевания, которое мешает организму производить меланин. В некоторых случаях альбинизм может быть опасным, поскольку отсутствие меланина может оставить кожу полностью незащищенной от вредного УФ-излучения (солнечного света).

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Однако врачи исследовали образец крови Бенса и обнаружили, что у него нормальное содержание меланина в коже. Младенцы обычно развивают меланин по мере взросления; вот почему многие дети рождаются с голубыми глазами и светлыми волосами, а потом цвета становятся темнее.

Странные волосы Бенса также не связаны и с пренатальным стрессом. «Он просто необычный и очень симпатичный ребенок», - сказали врачи.

Хотя это и необычно, некоторые дети все же рождаются с густыми волосами на голове. Эти дети часто удивительно отличаются от своих сверстников, но волосы – не причина паниковать.

Даже если ребенок рождается полностью лысым, гормональные изменения, которые происходят после рождения, вызывают рост волос в течение нескольких недель.

В конце концов, гормоны ребенка начинают меняться, что препятствует быстрому росту волос. В такие моменты у младенцев часто выпадают волосы, но, опять же, это совершенно нормально.

Новые волосы ребенка могут иметь совершенно другую текстуру и цвет. Это связано, в частности, с различными уровнями выработки меланина, которые стабилизируются в течение нескольких недель и месяцев после рождения.

Врачи часто говорят родителям, что им не следует беспокоиться, если их дети рождаются с волосами. Более того, они советуют делать много фотографий, так как такая красота далеко не долговечна.

Некоторые дети также рождаются с полным набором зубов! Но это случается еще реже.

Согласно данным Национальных институтов здравоохранения США, от 2 до 3 тысяч младенцев рождаются с зубами каждый год, но у большинства из них есть только несколько зубов на нижних деснах.