Семь причин быть любовницей

Мария, 27 лет:

Не забываю, что я женщина

«Недавно я пережила достаточно тяжелый разрыв с мужчиной и теперь не готова строить какие бы то ни было отношения. Но, как известно, без мужского внимания женщина чахнет и увядает, поэтому я не отказываю себе в удовольствии быть окруженной поклонниками, пишет Trulylove.ru.

Один из них, самый настойчивый и при этом женатый, выбился в лидеры и теперь периодически встречает меня с работы, приглашает на ужины и дарит цветы. Это позволяет мне не забывать, что я женщина и что я достойна любви. Я не вижу в этих отношениях перспективы, но считаю, что как временную меру этот вариант вполне можно рассматривать».

Елена, 32 года:

Сама себе хозяйка

«В 27 лет я поняла, что пришла пора рожать ребенка. Любимого мужчины на тот момент у меня не было, зато был прекрасный знакомый, с которым мы периодически занимались сексом. Его звали Вадим, у него была семья, поэтому встречались мы не часто, но каждое наше свидание нам обоим доставляло массу удовольствия. В общем я решила, что он самая подходящая кандидатура на роль отца моего будущего ребенка.

Когда Вадим узнал о беременности, то сказал, что не готов что-то менять в своей жизни: у него уже есть сын, жена и во втором комплекте он не нуждается. Я ответила, что не собираюсь проситься замуж и что он лишь помогает мне выполнить мою биологическую программу. Он успокоился и сказал, что возьмет на себя все заботы, связанные с финансами. К тому моменту, когда родилась Даша, у меня уже была квартира, медицинская страховка (на себя и на ребенка) и полная уверенность в том, что меня обеспечат.

Сейчас мы с Вадимом, как и прежде, продолжаем встречаться. Этот вариант устраивает всех: ребенок понимает, что у него есть отец, отец не беспокоится, что ему помешают жить привычной жизнью, а я довольна тем, что мне не нужно истерично искать работу и отдавать девочку няне. Словом, я сама себе хозяйка и очень рада, что все сложилось именно так».

Вера, 26 лет:

Все лучшее — мне!

«Мне нравится быть любовницей. Я воспринимаю адюльтер как идеальную форму отношений мужчины и женщины. Ведь их не омрачают ни домашние склоки, ни стирка носков, ни обязательное приготовление ужина… Это как брак, из которого убрали все лишнее и ненужное: мы прекрасно проводим вместе время, занимаемся любовью, путешествуем, но при этом не теряем индивидуальности и не подавляем друг друга.