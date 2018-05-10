Семь причин быть любовницей

Мир относится к любовницам неоднозначно: одни их боготворят, другие презирают, третьи стараются не замечать. К какому бы лагерю вы ни относились, выслушать мнения женщин, оказавшихся в роли любовниц, полезно. Вдруг это позволит вам взглянуть на них по-новому?
Мария, 27 лет:
Не забываю, что я женщина
«Недавно я пережила достаточно тяжелый разрыв с мужчиной и теперь не готова строить какие бы то ни было отношения. Но, как известно, без мужского внимания женщина чахнет и увядает, поэтому я не отказываю себе в удовольствии быть окруженной поклонниками, пишет Trulylove.ru.
Один из них, самый настойчивый и при этом женатый, выбился в лидеры и теперь периодически встречает меня с работы, приглашает на ужины и дарит цветы. Это позволяет мне не забывать, что я женщина и что я достойна любви. Я не вижу в этих отношениях перспективы, но считаю, что как временную меру этот вариант вполне можно рассматривать».
Елена, 32 года:
Сама себе хозяйка
«В 27 лет я поняла, что пришла пора рожать ребенка. Любимого мужчины на тот момент у меня не было, зато был прекрасный знакомый, с которым мы периодически занимались сексом. Его звали Вадим, у него была семья, поэтому встречались мы не часто, но каждое наше свидание нам обоим доставляло массу удовольствия. В общем я решила, что он самая подходящая кандидатура на роль отца моего будущего ребенка.
Когда Вадим узнал о беременности, то сказал, что не готов что-то менять в своей жизни: у него уже есть сын, жена и во втором комплекте он не нуждается. Я ответила, что не собираюсь проситься замуж и что он лишь помогает мне выполнить мою биологическую программу. Он успокоился и сказал, что возьмет на себя все заботы, связанные с финансами. К тому моменту, когда родилась Даша, у меня уже была квартира, медицинская страховка (на себя и на ребенка) и полная уверенность в том, что меня обеспечат.
Сейчас мы с Вадимом, как и прежде, продолжаем встречаться. Этот вариант устраивает всех: ребенок понимает, что у него есть отец, отец не беспокоится, что ему помешают жить привычной жизнью, а я довольна тем, что мне не нужно истерично искать работу и отдавать девочку няне. Словом, я сама себе хозяйка и очень рада, что все сложилось именно так».
Вера, 26 лет:
Все лучшее — мне!
«Мне нравится быть любовницей. Я воспринимаю адюльтер как идеальную форму отношений мужчины и женщины. Ведь их не омрачают ни домашние склоки, ни стирка носков, ни обязательное приготовление ужина… Это как брак, из которого убрали все лишнее и ненужное: мы прекрасно проводим вместе время, занимаемся любовью, путешествуем, но при этом не теряем индивидуальности и не подавляем друг друга.
Я смотрю на семейные пары, и мне страшно становится от того, как сильно меняет людей семейная жизнь! Они замыкаются в своем мирке, начинают интересоваться какими-то мелкими вопросами, ругаются из-за глупостей и борются за лидерство. Совершенно не хочу становиться в их стройные ряды! Пусть это и звучит эгоистично, но я хочу получать цветы и подарки, а женам пусть остаются семейные склоки, планирование бюджета и бесконечные стирка и готовка».
Алина, 23 года:
У меня нет перед ним никаких обязательств
«Не люблю, когда меня связывают какие-то обязательства. Я не уверена, что любовь бывает одна и на всю жизнь, и не думаю, что смогу когда-нибудь вступить в брак и хранить верность своему благоверному. Каждый раз, когда я начинаю встречаться с мужчиной, понимаю, что регулярный секс с одним партнером абсолютно не для меня. Буквально через пару месяцев мне начинает хотеться чего-то новенького, я иду на поводу у своей слабости, и мужчины в большинстве своем мириться с этим не готовы.
Но я нашла выход! Мой нынешний мужчина спокойно смотрит на все мои приключения, имеющие место на стороне. И все потому, что сам ведет похожий образ жизни. Он женат, но брак не дает ему ощущения свободы и вседозволенности, поэтому он периодически заводит связи на стороне, которые дают ему необходимую гамму чувств и ощущений. Так что он прекрасно понимает меня и мои желания».
Татьяна, 32 года:
Иначе нельзя
«Уже одиннадцать лет я встречаюсь с женатым мужчиной. За это время я перестала воспринимать свою ситуацию как необычную или выходящую за рамки приличия. Я считаю, что в нашем случае просто не могло быть иначе: мы познакомились за полтора месяца до его свадьбы, и он посчитал, что не может бросить беременную невесту у алтаря. Мы безумно любим друг друга, но он вынужден жить на две семьи, потому что не может оставить жену и дочку, которые, по сути, ни в чем не виноваты.
Поначалу мне казалось, что мир перевернулся: я всегда мечтала о нормальной крепкой семье, а получила самый извращенный ее вариант. Измена всегда была для меня страшным грехом, но когда пришлось выбирать между любовью и принципами, я предпочла отказаться от последних».
Оксана, 25 лет:
Взыграл живой исследовательский интерес
«Мужчина мне изменил. Я думала, что не переживу этого предательства, но через какое-то время постепенно начала приходить в себя. У меня появились поклонники, и в их числе оказался парень, который уже долгое время жил со своей девушкой. Я посмотрела на него и поняла, что хочу попробовать себя в роли любовницы. Хочу понять: каково это — спать и встречаться с мужчиной, который не принадлежит тебе. Во мне взыграл живой исследовательский интерес, сдобренный доброй порцией мести: мне хотелось, чтобы другие женщины тоже пострадали от того, что в жизни их мужчины появилась другая.
Это был очень бурный роман. Не знаю, чего в нем было больше — мести или истинной страсти. Он врал своей жене, что вынужден остаться на работе, а сам в это время лежал в моей кровати. Я же упивалась триумфом и словно смывала с себя обиду и боль, которые мне причинили мой бывший со своей новой подружкой.
Логично, что эти отношения исчерпали себя очень быстро. Когда я насытилась ощущением собственной власти, данный конкретный мужчина перестал меня интересовать. Сейчас мне кажется, что в тот момент мое поведение было слишком жестким, зато я поняла, что больше никогда не буду любовницей. И знаете почему? Потому что в этих отношениях присутствует стыд, но не за себя, а за мужчину, который совершенно сознательно обманывает ту, другую, возможно, даже незнакомую тебе женщину, которая ждет его и любит».
Мария, 25 лет:
Я нашла любовь и комфорт
«Недавно я встретила настоящего Мужчину. Именно такого, какого ждала всю жизнь. Он сильный и умный и ведет себя как сказочный принц, о котором я мечтала. К сожалению, в своих мечтах я не учла одного — что мой герой может оказаться женатым.
С первой встречи он стал обо мне заботиться. Я никогда не чувствовала себя такой любимой и всем довольной. Мы идеально подходим друг другу в постели, и вместе нам очень весело. Мы можем обсуждать все, что угодно, и ничего друг от друга не скрываем. Самое важное — я почти не ощущаю, что он женат: мы видимся в любое время, и ему никогда не приходят нервные смски, после которых бы он вскакивал и бежал домой. Его супруга постоянно в разъездах, редко бывает дома, так что никаких проблем с его «двойной» жизнью нет.
Недавно он предложил мне переехать поближе к его работе, чтобы мы могли чаще видеться, и, конечно же, я не отказалась, тем более что это находится в центре города. Что будет дальше, я не знаю, но сегодняшний день меня устраивает абсолютно: я люблю прекрасного мужчину, живу очень комфортной жизнью и надеюсь, что в дальнейшем все разрешится».