«Все сама»: почему сложно принимать помощь и заботу

Потому что не хотим выглядеть неудачниками

Все знают, что истинная сущность человека хоть немного, да отличается от той, которую он транслирует с помощью социальной маски. Здорово же подать себя обществу интересным, уравновешенным, успешным. У таких людей и так все отлично, какая помощь? Обижаете, пишет Lady.mail.ru.

Стоп! Тебе кажется, что у других все хорошо, а ты только делаешь вид, что это так? Это болезненное сравнение настоящего себя с чужими социальными масками не имеет смысла: мы заведомо повернуты друг к другу лучшей стороной, а слабости предпочитаем оставлять в тени. И если слишком печемся о показной идеальности, то упускаем возможности для настоящего роста.

Хватит быть «хорошей»! Перестань всем угождать и стань счастливой

За стремление стать лучше, признание, что тебе есть куда расти, не высмеивают, а уважают. Вообще-то все делают это! Как только человек принимает идею, что помощь — это не подачка свыше, а тесное взаимодействие заведомо сильных людей (ведь и ты в чем-то можешь выручить других), его дела идут в гору.

Когда кажется, что никому не нужны чужие проблемы

Экстравертам «просить» будто бы проще: с ходу объявляя миру о своих трудностях, они лихо отфильтровывают нужную поддержку из десятка откликов. А что делать тем, кто не очень «за» громкую огласку происходящего в своей жизни?

Подумать, что иногда мы называем своими проблемами то, что для кого-то является приятной возможностью проявить свои лучшие качества (что само по себе ценно) или найти клиента. Ведь цивилизованное общество строится на оказании услуг друг другу! В этом свете ты — не источник неудобств, а чья-то вторая половина в общем деле. Будь благосклоннее, помоги страждущим найти себя!

Для этого нужно грамотно сформулировать запрос: переехать на новую квартиру или найти хорошего автоинструктора, «взять на себя» ребенка из сада на пару часов по четвергам. Заявляй четко, в чем суть помощи, и предлагай, на что меняешься. Ведь часто наши просьбы — не отягощение других, а интересное предложение для углубления контактов.

Если поддержка воспринимается как посягательство на самостоятельность

Яростно отвергают помощь те, у кого с нею как-то с детства не заладилось. Заботой перекормили или, напротив, постоянно попрекали несамостоятельностью.

Как перестать постоянно себя критиковать: инструкция

«Давай-ка я полью цветы, а ты посмотришь: мала еще лейку тягать!», «Такая большая, а все мама шнурки завязывает!», «Да, я снова еду на экскурсию с твоим классом в качестве сопровождающего! А если ты захочешь в туалет или есть? Это же незнакомый город!»