«Все сама»: почему сложно принимать помощь и заботу

Бывает, принять помощь, а тем более попросить о ней как-то неудобно. Стыдно. Тем временем, взаимовыручка укрепляет отношения между людьми, а умение опираться на плечо ближнего — важная составляющая развития личности. Так чего мы мнемся? Разбирается психолог-публицист Елена Лосева.
Потому что не хотим выглядеть неудачниками
Все знают, что истинная сущность человека хоть немного, да отличается от той, которую он транслирует с помощью социальной маски. Здорово же подать себя обществу интересным, уравновешенным, успешным. У таких людей и так все отлично, какая помощь? Обижаете, пишет Lady.mail.ru.
Стоп! Тебе кажется, что у других все хорошо, а ты только делаешь вид, что это так? Это болезненное сравнение настоящего себя с чужими социальными масками не имеет смысла: мы заведомо повернуты друг к другу лучшей стороной, а слабости предпочитаем оставлять в тени. И если слишком печемся о показной идеальности, то упускаем возможности для настоящего роста.
Хватит быть «хорошей»! Перестань всем угождать и стань счастливой
За стремление стать лучше, признание, что тебе есть куда расти, не высмеивают, а уважают. Вообще-то все делают это! Как только человек принимает идею, что помощь — это не подачка свыше, а тесное взаимодействие заведомо сильных людей (ведь и ты в чем-то можешь выручить других), его дела идут в гору.
Когда кажется, что никому не нужны чужие проблемы
Экстравертам «просить» будто бы проще: с ходу объявляя миру о своих трудностях, они лихо отфильтровывают нужную поддержку из десятка откликов. А что делать тем, кто не очень «за» громкую огласку происходящего в своей жизни?
Подумать, что иногда мы называем своими проблемами то, что для кого-то является приятной возможностью проявить свои лучшие качества (что само по себе ценно) или найти клиента. Ведь цивилизованное общество строится на оказании услуг друг другу! В этом свете ты — не источник неудобств, а чья-то вторая половина в общем деле. Будь благосклоннее, помоги страждущим найти себя!
Для этого нужно грамотно сформулировать запрос: переехать на новую квартиру или найти хорошего автоинструктора, «взять на себя» ребенка из сада на пару часов по четвергам. Заявляй четко, в чем суть помощи, и предлагай, на что меняешься. Ведь часто наши просьбы — не отягощение других, а интересное предложение для углубления контактов.
Если поддержка воспринимается как посягательство на самостоятельность
Яростно отвергают помощь те, у кого с нею как-то с детства не заладилось. Заботой перекормили или, напротив, постоянно попрекали несамостоятельностью.
Как перестать постоянно себя критиковать: инструкция
«Давай-ка я полью цветы, а ты посмотришь: мала еще лейку тягать!», «Такая большая, а все мама шнурки завязывает!», «Да, я снова еду на экскурсию с твоим классом в качестве сопровождающего! А если ты захочешь в туалет или есть? Это же незнакомый город!»
Даже если после подросткового бунта родители стали более корректны, все равно в трудных ситуациях необходимость поддержки будит внутри обиженного малыша: «Мне нужна помощь, потому что я — ничтожество». Или: «Раньше надо было мне помогать, а теперь в мою жизнь не лезьте».
Что делать? Успокоиться: ты выросла. И не все люди вокруг — твои родители, а значит, не смотрят на тебя, как на незрелую личность с вечными проблемами. Умение трезво оценивать свои силы и находить поддержку в трудный момент (самостоятельно!) — это как раз признак адекватного взрослого человека. Ну как, умеешь?
Когда нет навыка учитывать чувства других
«Соседка принесла детские вещи... Мы что, выглядим малоимущими?», «Подруга предлагает купить абонемент на фитнес через работу с хорошей скидкой... Я толстая?» И уж конечно, все родственники норовят проникнуть в твой дом под предлогом помощи новорожденному, чтобы строго оценить, как ты там справляешься... То есть — не справляешься!
Ой, сколько всего можно напридумывать, когда помощь приходит незвано или с неожиданной стороны, особенно в сложные жизненные периоды, когда так неустойчива самооценка.
А если подумать не о себе, а о том, кто вызывается помочь? Ведь у этого человека тоже есть чувства. И именно собственные убеждения, соображения, потребности подсказывают ему делать добро другим. Чтобы любили. Чтобы поняли, что он неравнодушный человек. Чтобы самому ощутить радость, от того что мог и помог — ведь это очень приятно!
Так зачем отказывать другим в укреплении их (а не ущемлении твоей) самооценки? Принимай помощь — дари радость другим. Это очень сближает.
Потому что реально проще сделать все самой
Высокая критичность и такой же уровень притязаний даже к мелочам часто заставляет нас взваливать на себя буквально все. Понятно, что ты многое умеешь делать лучше всех, но разве тебе самой так проще? Вряд ли. Скорее меньше вероятности получить неудовлетворительные оценки за то, что попросила о помощи, а после недоглядела за исполнением.
Но неидеально выглаженная рубашка сына все равно выглажена. И пицца заказанная кем-то из коллег позже обычного (а вот ты все делала вовремя) все-таки доехала.
Кто-то (особенно ты) заметит, что можно было бы сделать лучше... Вот же беда! Психологи сходятся в убеждении, что хронические перегрузки и непреходящий стресс от режима повышенной ответственности должны настораживать больше.
Так что пора искать золотую середину между выполнением всего и вся самой и расчетом на помощь. Хотя бы потому, что где-то посередине между этими двумя понятиями и располагаются настоящая независимость от разных страхов и самостоятельность.