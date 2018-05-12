Двадцать вещей, которые женщине важно узнать до родов, а не после

Сегодня мы предлагаем вам готовый список из двадцати вещей, которые должна знать каждая женщина, прежде чем отправиться в роддом!
1. Сроки родов часто определяют неправильно
Любая будущая мать хочет знать точную дату родов. Но правда такова, что только 5% женщин рожают в строго установленные сроки. Итак, не стоит напрягаться, если ваш ребенок придет в мир не по расписанию!
2. Эпидуральная анестезия не дает полного обезболивания
Это всего лишь система управления болевыми ощущениями, которая приглушает боль в нижней части тела. Некоторые женщины чувствуют неравномерное онемение в ногах, другие продолжают чувствовать ступни и икры, у третьих чувствительность уходит только в области живота, пишет Uspeh.club.
Если после укола вы продолжаете ощущать сильную боль, то обязательно скажите об этом своему врачу. Но не стоит полностью полагаться на эпидуральную анестезию.
3. Сразу после эпидуральной анестезии нельзя есть и пить
Поскольку во время родов с обезболиванием работа желудка временно приостанавливается, налаживать пищеварительный процесс лучше постепенно. Поэтому, прежде чем отправиться в роддом, поужинайте. Вопреки распространенному мнению, есть перед эпидуральной анестезией можно, но пища должна быть легкоусвояемая.
4. Выделение каловых масс во время родов
Это может случиться с любой из женщин, но мало кто воспринимает это спокойно. Не стесняйтесь, если это произойдет с вами.
5. После рождения ребенка роды не заканчиваются
Через несколько минут после появления ребенка организм начинает освобождаться от плаценты. Поэтому не беспокойтесь, если вам придется еще потужиться. К счастью, это происходит быстро и без боли.
6. Ваша промежность может выглядеть ужасно
После родов вы можете обнаружить у себя между ног раздутый и зашитый кошмар. Есть множество способов, которые помогают быстро привести там все в порядок. Но пока вам лучше не смотреть на это! Ради вашего же спокойствия!
7. У вас будет послеродовое кровотечение
Независимо от того, как вы рожали, у вас будет послеродовое кровотечение. Такие выделения из матки называются лохиями. До их окончания вам придется пользоваться огромными прокладками, поскольку тампоны могут занести инфекцию в заживающую матку.
8. Возможно, вам придется носить подгузники
Обычно лохии заканчиваются через 4-6 недели (максимум до 8 недель) после родов, но иногда кровянистые выделения могут продолжаться на протяжении 6 месяцев. Поэтому многие недавно родившие женщины носят специальное белье и подгузники для взрослых. Почему бы и нет, если это позволяет чувствовать себя комфортно!
9. Вам будут делать массаж. Но он вам очень не понравится!
Прежде чем отправить вас домой, врач должен быть полностью уверен, что ваше кровотечение прекратится. Поэтому перед выпиской медсестра будет делать вам жесткий массаж живота через регулярные промежутки времени, чтобы убедиться, что ваша матка нормально сокращается и возвращается к нормальному размеру. И это будет больно!
10. Что-то непонятное с пупком
Сразу же после рождения малыша его пуповину перевязывают. Но в течение нескольких дней или даже недель ее остатки будут оставаться на младенце, пока не отпадут. И это выглядит совсем не мило!
11. Новорожденный может быть весь в творожистой массе
Почти все дети, родившиеся до 40 недель, покрыты особой смазкой, которая известна как «vernix caseosa». Она защищает кожу вашего ребенка, когда он находится в матке.
12. У младенца может быть волосатое тело
Некоторые дети (как правило, недоношенные) рождаются с длинными темными волосами на ушах, руках, плечах и даже спине. Не волнуйтесь, скоро они выпадут.
13. Форма головы ребенка изменится, но не сразу
Если роды происходят естественным путем, то кости головы ребенка деформируются. Это происходит в момент прохождения новорожденного через родовой канал. Череп младенца не сразу возвращает свою круглую форму, оставаясь конусообразным на протяжении нескольких дней. Использование вакуума или щипцов усугубляет этот эффект.
14. Вы все еще толстая!
Скорее всего, после рождения ребенка вам понадобится новая одежда (ну, или та, которую вы носили во втором триместре беременности). Вряд ли в ближайшее время вы сможете передать своего ребенка няне, чтобы ежедневно заниматься в спортзале с личным тренером. И даже коричневый рис вам не поможет!
15. Возможно, вам будет жарко
Вы будете сильно потеть. Скажите спасибо своим гормонам. Довольно долгое время после родов вы будете испытывать приливы жара, и это вполне естественно. Послеродовая потливость продолжается от двух до шести недель после родов, а у кормящих женщин она длится еще дольше. Это закончится, когда ваш гормональный фон придет в норму.
16. Ваши волосы могут выпадать
После родов вы можете начать активно терять ваши волосы, которые так радовали вас во время беременности. Это один из побочных эффектов гормонов, которые помогали вам благополучно родить ребенка.
17. Вы узнаете, что такое огромная и твердая грудь
Попробуйте пропустить кормление, и вы моментально узнаете, как чувствуют себя женщины с огромной и твердой грудью. Хотя это звучит круто, приятного в этом крайне мало!
18. Кормление грудью может быть проблематичным
Если вы решите кормить ребенка грудью, готовьтесь к постоянным хлопотам. Если у вас нет проблем с молоком, потрясающе!
19. Вы будете плакать. МНОГО!
Очень немногим женщинам удается легко справиться с «гормональными горками» после рождения ребенка. Большинство из нас совершенно не могут управлять всей гаммой чувств от абсолютной апатии до сильнейшей послеродовой депрессии. Поэтому лучше сразу подготовьте своих близких к тому, что вы будете много плакать.
Самое сложное заключается в том, что вы не сможете понять, насколько все на самом деле плохо, пока не выйдете из этого состояния. Лучше посоветуйтесь с людьми, которые действительно хорошо вас знают. Если они скажут вам, что вы в депрессии, то сразу же отправляйтесь к врачу. Никто не выиграет от того, что вы будете несчастны!
20. Вы можете возненавидеть своего мужа
В этом виноваты все те же гормоны (по крайней мере, в большинстве случаев). Конечно, это не всегда так, но однажды ночью вы будете смотреть на мирное спящее лицо мужа и удивляться, как он может спокойно спать, пока вы в очередной раз пытаетесь успокоить орущего ребенка. Поверьте, вы не одиноки в своем праведном гневе!
Надеемся, мы не слишком вас напугали? К счастью, не все из вышеперечисленного случается со всеми матерями. Вы сможете легко избавиться от любой из этих проблем или вообще не столкнуться ни с одной из этих вещей.