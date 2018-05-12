Двадцать вещей, которые женщине важно узнать до родов, а не после

11. Новорожденный может быть весь в творожистой массе

Почти все дети, родившиеся до 40 недель, покрыты особой смазкой, которая известна как «vernix caseosa». Она защищает кожу вашего ребенка, когда он находится в матке.

12. У младенца может быть волосатое тело

Некоторые дети (как правило, недоношенные) рождаются с длинными темными волосами на ушах, руках, плечах и даже спине. Не волнуйтесь, скоро они выпадут.

13. Форма головы ребенка изменится, но не сразу

Если роды происходят естественным путем, то кости головы ребенка деформируются. Это происходит в момент прохождения новорожденного через родовой канал. Череп младенца не сразу возвращает свою круглую форму, оставаясь конусообразным на протяжении нескольких дней. Использование вакуума или щипцов усугубляет этот эффект.

14. Вы все еще толстая!

Скорее всего, после рождения ребенка вам понадобится новая одежда (ну, или та, которую вы носили во втором триместре беременности). Вряд ли в ближайшее время вы сможете передать своего ребенка няне, чтобы ежедневно заниматься в спортзале с личным тренером. И даже коричневый рис вам не поможет!

15. Возможно, вам будет жарко

Вы будете сильно потеть. Скажите спасибо своим гормонам. Довольно долгое время после родов вы будете испытывать приливы жара, и это вполне естественно. Послеродовая потливость продолжается от двух до шести недель после родов, а у кормящих женщин она длится еще дольше. Это закончится, когда ваш гормональный фон придет в норму.

16. Ваши волосы могут выпадать

После родов вы можете начать активно терять ваши волосы, которые так радовали вас во время беременности. Это один из побочных эффектов гормонов, которые помогали вам благополучно родить ребенка.

17. Вы узнаете, что такое огромная и твердая грудь

Попробуйте пропустить кормление, и вы моментально узнаете, как чувствуют себя женщины с огромной и твердой грудью. Хотя это звучит круто, приятного в этом крайне мало!

18. Кормление грудью может быть проблематичным

Если вы решите кормить ребенка грудью, готовьтесь к постоянным хлопотам. Если у вас нет проблем с молоком, потрясающе!

19. Вы будете плакать. МНОГО!

Очень немногим женщинам удается легко справиться с «гормональными горками» после рождения ребенка. Большинство из нас совершенно не могут управлять всей гаммой чувств от абсолютной апатии до сильнейшей послеродовой депрессии. Поэтому лучше сразу подготовьте своих близких к тому, что вы будете много плакать.

Самое сложное заключается в том, что вы не сможете понять, насколько все на самом деле плохо, пока не выйдете из этого состояния. Лучше посоветуйтесь с людьми, которые действительно хорошо вас знают. Если они скажут вам, что вы в депрессии, то сразу же отправляйтесь к врачу. Никто не выиграет от того, что вы будете несчастны!

20. Вы можете возненавидеть своего мужа

В этом виноваты все те же гормоны (по крайней мере, в большинстве случаев). Конечно, это не всегда так, но однажды ночью вы будете смотреть на мирное спящее лицо мужа и удивляться, как он может спокойно спать, пока вы в очередной раз пытаетесь успокоить орущего ребенка. Поверьте, вы не одиноки в своем праведном гневе!